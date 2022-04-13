Після того, як Shiba Inu внесли до списків на Robinhood, одній із провідних торгових платформ у світі, монета зросла на 35%. Крім того, її команда повідомила, що розпочався продаж землі у їхньому метавсесвіті. Сьогодні монета здорожчала ще на 20%.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Shiba Inu: що це таке, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Shiba Inu.

Найпопулярніші місця для покупки Shiba Inu зараз

Оскільки SHIB є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SHIB за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SHIB прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на SHIB

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SHIB.

Що таке Shiba Inu?

Shiba Inu — це альткоїн на базі Ethereum, символом якої стала японська порода собак шиба-іну. Багато людей вважають Shiba Inu альтернативою Dogecoin. Прихильники цього токен називають його «вбивцею Dogecoin».

Подібно до Dogecoin, Shiba Inu — це мем-монета. Її створила у серпні 2020 року особа або група людей під псевдонімом Ryoshi.

Згідно з технічною документацією, Shiba Inu задумувався як криптовалютний проєкт, що на 100% керується спільнотою. Його засновник пояснив походження цього проєкту і назвав його «експериментальним спонтанним децентралізованим будівництвом спільноти».

За його словами, сила колективної децентралізації може побудувати щось потужніше, аніж коли-небудь могла створити централізована команда.

Метою цього проєкту було створити щось із нічого. Його не створила попередньо відібрана команда чи існуюча спільнота. Окрім того, значну роль зіграла і любов до собак шиба-іну.

Чи варто купувати Shiba Inu сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Shiba Inu

За даними Business2Community, цього року Shiba Inu сягне позначки в 0,000030 долара. Наприкінці 2023 року токен буде торгуватися за 0,000040 долара. Очікується, що протягом двох років спільнота Shiba Inu ще більше розростеться, і SHIB перевищить 0,0001 долара.

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