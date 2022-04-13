У кількох країнах криптопростір залишається значною мірою нерегульованим, однак органи влади вже намагаються врегулювати цей ринок.

Засновник і генеральний директор Future Perfect Ventures Джалак Джобанпутра вважає, що регулювання крипторинку в кінцевому підсумку посилить легітимність цифрових валют як класу активів, що розвивається.

Про це вона заявила в нещодавньому інтерв’ю Yahoo Finance . Джобанпутра сказала:

«Я завжди вірила, що розпочнеться регулювання сектору, як тільки він виросте до точки, коли буде багато користувачів. І тому я вважаю, що це грає лише на користь. Тобто, у криптосекторі є ті, хто не хоче жодного регулювання. Але, на мою думку, для того, щоб цей сектор розвивався, необхідно його врегулювати, і важливо, щоб регулятори розуміли, про що взагалі ця технологія».

Уряд Сполучених Штатів продовжує вивчати криптовалюти, щоб знайти найкращий спосіб, як врегулювати цей новий клас активів. Однак зараз ще немає конкретного регулювання.

Незважаючи на відсутність чіткого регулювання криптовалют у більшості країн світу, уряди оподатковують учасників криптогалузі. Крім того, у більшості країн криптовалютні біржі повинні зареєструватися у відповідних органах, перш ніж почати працювати.

Джобанпутра також розповіла про посилення конкуренції між біткоїном та Ethereum. Вона вважає, що в довгостроковій перспективі Ethereum кине виклик біткоїну. Генеральний директор VC заявила:

«Зараз ми бачимо, які інновації відбуваються стосовно біткоїну. Безсумнівно, ми знаємо, що це чудовий спосіб для збереження вартості, інструмент захисту від інфляції, адже нам відомо, що протягом останніх кількох років в усьому світі здійснювалася експансіоністська монетарна політика. І, зрештою, біткоїн є найбезпечнішим блокчейном на сьогоднішній день».

Останніми днями ринок криптовалют демонстрував низькі результати, і зараз біткоїн торгується вище позначки в 40 000 доларів.