ApeCoin (APE) почав активно зростати після того, як Ілон Маск, генеральний директор Tesla і власник SpaceX, змінив зображення свого профілю у Twitter на колаж з кількох невзаємозамінних токенів (NFT) Bored Ape. Центральним елементом цього колажу став рідкісний BAYC із золотим хутром.

На момент написання статті токен APE торгувався на рівні 15,81 долара, тобто ціна впала з денного максимуму в 17,55 долара на 3,25%. Завдяки вчинку Маска монета змогла подолати низхідний тренд, який вона переживала. Більше того, після цього навіть зросли продажі NFT-колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Маск прокоментував зображення і сказав, що «це схоже на щось взаємозамінне».

Квітень став одним із найкращих місяців для APE, оскільки трейдери чекали на запуск проєкту від Yuga Labs, розробника Bored Ape, та нового метавсесвіту під назвою Otherside. Ціна токена й далі знижувалася, незважаючи на спроби Yuga Labs підтримувати зростання токена.

Вчинок Маска викликає неоднозначні оцінки, а голова відділу цифрового мистецтва аукціонного дому Sotheby’s Майкл Буанна заявив, що Маск використав зображення без їхнього дозволу, і вимагав сплатити за нього або видалити.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022