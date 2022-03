На момент написання статті ApeCoin торгувався трохи нижче 16 доларів, а добовий обсяг торгів складав колосальні 7,4 мільярда доларів. Вчора відбувся лістинг токена на eToro.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати ApeCoin, ця стаття саме для вас.

Купіть APE у eToro сьогодні

ApeCoin — це службовий токен та токен керування ERC-20, який використовують, щоб заохочувати спільноту до створення децентралізованої екосистеми, яка працюватиме у майбутньмоу Web3. Компанія Yuga Labs створила ApeCoin, ця команда також стоїть за проєктом Bored Ape Yacht Club, який навряд чи потрібно вам представляти.

ApeCoin створили, щоб він обслуговував зростаючу екосистему APE, яка працює за підтримки APE Foundation.

Власники токенів ApeCoin можуть голосувати за те, як буде використовуватися кошти ApeCoin DAO, а також можуть керувати спільнотою через систему децентралізованого управління, яка контролює ApeCoin DAO. Власники токенів схвалюють пропозиції, і APE Foundation керує ними.

Мета ApeCoin DAO полягає в тому, щоб розвивати та підтримувати екосистему APE справедливим та інклюзивним способом, а також надавати власникам ApeCoin інфраструктуру, завдяки якій вони можуть співпрацювати один з одним через відкриті процеси управління, які не потребують дозволу.

Окрім того, ApeCoin надає учасникам екосистеми відкриту та спільну валюту, якою можна скористатися без централізованих посередників. У фонді цієї екосистеми знаходиться 62% усіх токенів ApeCoin, які використовують на підтримку ініціатив спільноти.

І останнє, але не менш важливе: ApeCoin надає доступ до певних елементів, які не доступні будь-яким іншим способом, наприклад, до ексклюзивних сервісів та ігор. Сторонні розробники можуть скористатися цим інструментом, щоб долучитися до екосистеми, адже токен інтегрували в ігри, сервіси та інші проєкти.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансів. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

За даними Wallet Investor, ApeCoin є поганим високоризиковим активом для короткострокового інвестування. Експерти цього ресурсу вважають, що будь-які інвестиції, які зроблять в цю монету зараз, в майбутньому знеціняться.

Однак Digital Coin Price робить досить оптимістичні прогнози щодо цієї монети. Нижче наводимо їхній прогноз ціни на наступні п’ять років:

1 person who retweets, follows me will win $20,000 in $Ape #APECOIN pic.twitter.com/eEluKmcC3k

— Internet Disconnecred – NTF (@NTF_Internet) March 18, 2022