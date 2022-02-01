Astra Protocol, передовий правовий рівень і рівень відповідності, який дає напрочуд солідні гарантії публічним блокчейнам, оголосив про створення Compliance Hub (Центр відповідності вимогам) у віртуальному світі The Sandbox, як дізнався CoinJournal з прес-релізу.

Новий Центр відповідності вимогам надасть користувачам метавсесвіту децентралізований рівень відповідності, зокрема можливість відповідати нормам боротьби з відмиванням грошей (AML) та правилам «Знай свого клієнта» (KYC).

Зробити метавсесвіт безпечнішим для всіх

Завдяки своєму новому Центру відповідності вимогам Astra прагне зробити межі зовсім молодого метавсесвіту безпечнішими для всіх учасників. Цей рівень вирішує проблеми відповідності в мережі, використовуючи досвід надійних юридичних фірм і свою запатентовану технологію.

Astra створила унікальну DLN (децентралізовану правову мережу), до складу якої входять усі великі глобальні аудиторські та юридичні фірми, щоб надавати найкращі послуги KYC/AML. DLN охоплює юрисдикції майже 200 країн і забезпечує дотримання правил практично в будь-якій точці світу.

Користувачі можуть підключитися до DLN Hub, отримати акредитацію тощо

Користувачам метавсесвіту доступний широкий спектр різних опцій: можна підключитися до Центру відповідності DLN, отримати акредитацію та здобути NFT, які не можна передати. NFT надаватиме привілейований доступ до особливих подій, недоступних іншим чином.

Після верифікації користувача можна брати участь у будь-якій події метавсесвіту, яка тільки подобається, не турбуючись про те, що вашу особу розкриють. Сервіси Astra захищають користувачів від шкідливих на небезпечних облікових записів і вирішує проблеми ідентифікації.

Джез Алі, засновник Astra Protocol, повідомив:

Ми раді оголосити про те, що Astra Protocol зайшов у метавсесвіт, і ми отримали нашу першу ділянку в The Sandbox. Майбутній розвиток метавсесвіту буде довготривалою та інноваційною місією, яке вже демонструє неймовірне зростання; метавсесвіт є захоплюючою областю Web3. Розгортаючи перший Центр відповідності вимогам у метавсесвіті, ми підтримаємо таке зростання, адже додамо рівень захисту для користувачів по всьому світу.

Astra Protocol обрала The Sandbox для запуску Центру відповідності вимогам через його веселі та привабливі локації. Більшість користувачів метавсесвіту звертаються до The Sandbox, щоб отримати нові враження та способи взаємодії.

Конкуренція за локації в The Sandbox є напрочуд високою, адже доступні лише 166 464 окремі земельні ділянки.