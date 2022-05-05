Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют демонстрував гарні результати, і незабаром загальна ринкова капіталізація може перевищити позначку в 1,8 трлн доларів.

Ближче до кінця тижня ринок криптовалют набирає обертів. За останні 24 години він здорожчав майже на 3%, а загальна ринкова капіталізація зараз перевищує 1,79 трлн доларів.

Біткоїн незабаром може досягти психологічно важливого рівня в 40 тисяч доларів, адже за останні кілька годин він додав до своєї вартості 1,6%. Ether також торгується в зеленому і, скоріш за все, незабаром подолає поріг в 3000 доларів.

AVAX, нативний токен блокчейну Avalanche, має найкращі результати серед 10 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За останню добу AVAX зріс на 9% і зараз торгується за 66,11 долара.

Монета почала зростати після того, як в середу криптоінвестиційна компанія Valkyrie оголосила , що вона запускає траст Avalanche Trust (VAVAX) для традиційних інвесторів, які бажають отримати доступ до екосистеми Avalanche.

Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили, що цей траст вже отримав 25 млн доларів.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік AVAX/USD є бичачим, оскільки Avalanche тривалий час демонструє позитивні результати. Після нещодавнього ведмежого забігу зараз технічні індикатори починають покращуватися.

14-денний індекс відносної міцності (RSI) на рівні 59 свідчить, що AVAX вийшов із зони перепроданості. Якщо ралі продовжиться, RSI може перевищити 60 і направитися до зони перекупленості.

Кілька годин тому лінія MACD перетнула позитивну територію, що вказує на бичачий імпульс.

Якщо AVAX й далі буде зростати, то до кінця дня він може подолати перший важливий поріг в 72,33 долара. Однак, щоб подолати точку опору в 79,65 долара, знадобиться підтримка загального ринку.