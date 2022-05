Де можна придбати Cardano, який очолює ринкове ралі

Монета, як займає 9-у сходинку за розміром ринкової капіталізації, здорожчала майже на 14% протягом ранніх азіатських торгових годин, а потім дещо відкотилася.

Рушійним фактором такого зростання став попит з боку роздрібних торговців. За повідомленнями CoinDesk, дані в реальному часі показали, що кількість гаманців, що містять токен ADA від Cardano, збільшилась на 186% трохи більше ніж за місяць.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу та монету Cardano, зокрема, чи варто в неї інвестувати, а також де можна придбати Cardano, якщо ви захочете це зробити.

Оскільки ADA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ADA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ADA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ADA.

Cardano — один із найбільших блокчейнів, що успішно використовує механізм консенсусу proof-of-stake, який є менш енергозатратним, ніж алгоритм proof-of-work, який застосовує Bitcoin.

Команда Cardano стверджує, що всі розроблені ними технології проходять експертну оцінку, а це означає, що можна поставити під сумнів будь-які ідеї, перш ніж їх приймуть. Такий процес забезпечує стабільність та довговічність блокчейну Cardano, а також підвищує шанси, що вдасться запобігти проблемам.

Оскільки Cardano є програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом, його функціональність працює на основі конфіденційних транзакцій і кришталево чистої прозорості всієї мережі.

Кінцеві користувачі мають повноваження щодо доказу з нульовим розголошенням, а це сприяє математичній узгодженості всієї процедури транзакції.

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, яке позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Digital Coin Price прогнозує, що до кінця 2025 року токен ADA перевищить 2 долари США. Мінімальна ціна того ж року буде 1,65 долара.

Спільнота Reddit прогнозує, що до кінця цього року ADA може піднятися до 1,80 долара, однак після цього буде відкат.

