Після майже 20-денного падіння криптовалюта Axie Infinity (AXS) вчора почала зростати і підскочила на 14%, і сьогодні бичачий тренд продовжується.

За даними CoinMarketCap, токен виріс на 3,07% на момент написання цієї статті. Протягом останніх 24 годин він сягнув максимуму в 52,59 долара і мінімуму в 49,58 долара.

Але чому монета AXS зростає? Щоб дізнатися, що відбувається за лаштунками поточного бичачого тренду Axie Infinity, читайте далі.

Перш ніж заглиблюватися в нинішню тенденцію до зростання, важливо спочатку прояснити для тих, хто не знає, що це таке, що являє собою Axie Infinity.

У двох словах, Axie Infinity — це блокчейн метавсесвіту, який дозволяє гравцям грати, а також заробляти іграми на життя.

Гравці Axie Infinity збирають, вирощують, виховують істот на основі NFT, які називаються Axies, а також воюють і торгують ними. А криптовалюта або токен, що використовуються для здійснення транзакцій в екосистемі Axie Infinity, позначається AXS.

Монета Axie Infinity почала торгуватися в плюсі через новину про те, що її додали до списку криптовалют, якими люди можуть обмінюватися та брати їх у позику на біржі Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022