Після майже 20-денного падіння криптовалюта Axie Infinity (AXS) вчора почала зростати і підскочила на 14%, і сьогодні бичачий тренд продовжується.

За даними CoinMarketCap, токен виріс на 3,07% на момент написання цієї статті. Протягом останніх 24 годин він сягнув максимуму в 52,59 долара і мінімуму в 49,58 долара.

Але чому монета AXS зростає? Щоб дізнатися, що відбувається за лаштунками поточного бичачого тренду Axie Infinity, читайте далі.

Що таке Axie Infinity?

Перш ніж заглиблюватися в нинішню тенденцію до зростання, важливо спочатку прояснити для тих, хто не знає, що це таке, що являє собою Axie Infinity.

У двох словах, Axie Infinity — це блокчейн метавсесвіту, який дозволяє гравцям грати, а також заробляти іграми на життя.

Гравці Axie Infinity збирають, вирощують, виховують істот на основі NFT, які називаються Axies, а також воюють і торгують ними. А криптовалюта або токен, що використовуються для здійснення транзакцій в екосистемі Axie Infinity, позначається AXS.

Чому ціни на Axie Infinity (AXS) зростають?

Монета Axie Infinity почала торгуватися в плюсі через новину про те, що її додали до списку криптовалют, якими люди можуть обмінюватися та брати їх у позику на біржі Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo! Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily! You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs — Nexo (@Nexo) January 25, 2022

Після лістингу на Nexo користувачі зможуть придбати AXS, і токен надійде до їхніх гаманців за лічені секунди.

Купувати можна буде безпосередньо за допомогою карток або за допомогою криптопар. Купівля токену AXS буде простою та безпечною, адже користувацький інтерфейс буде простим і зрозумілим. Доступні такі пари: AXS/ETH, AXS/BTC, AXS/USDT, AXS/USDx, AXS/GBPx і AXS/EURx.

Також користувачі зможуть отримати пасивний прибуток, поповнюючи свій рахунок або купуючи AXS. До 31 березня 2022 року буде діяти пропозиція, що дозволить отримати 36% прибутку і буде визначатися класом лояльності користувача. На біржі Nexo доступні наступні тарифи:

З пакетом Earn Crypto Interest від Nexo користувачі можуть купувати або поповнювати AXS і відразу ж почати отримувати пасивний прибуток. Якщо придбати токени AXS на Nexo до 31 березня 2022 року, можна отримати до 36% прибутку в день. Пакет Platinum: стандартна ставка – 28%; максимальна ставка – 36%. Gold: стандартна ставка – 24%, максимальна ставка – 32%. Silver: стандартна ставка – 22,5%, максимальна ставка – 30,5%. Базовий пакет: стандартна ставка – 20%, максимальна ставка – 28%.

Nexo

За допомогою кредитів від Nexo Crypto Credit Lines можна буде взяти в позику стейблкоїни або готівку зі ставкою 0% річних, використовуючи токени AXS як заставу. При цьому чим більше токенів NEXO буде на рахунку користувача, тим менше буде відсоток по кредиту, і навпаки.

Користувачі також можуть брати в позику від 50 до 2 мільйонів доларів, причому верхня межа діє на одне зняття коштів. Окрім того, біржа підтверджує запити за лічені секунди без перевірки кредитоспроможності.

До того ж, позичальникам доступна гнучка система погашення кредиту: вони зможуть погашати свої позики у зручний для них спосіб, повністю або частково.