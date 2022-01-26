Ігрові токени метавсесвіту та блокчейну дуже постраждали під час нещодавнього падіння криптовалют. І Decentraland (MANA) не став винятком. Токен різко знизився, і, незважаючи на те, що останніми днями він зростав, MANA все ще перебуває в небезпеці. Розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання статті ця монета зросла майже на 10% за 24 години і торгувалася приблизно за 2,06 долара.

Проте показники все ще залишаються ведмежими, і нещодавні здобутки можуть зникнути, адже очікується, що MANA впаде до 1,46 долара.

Будемо спостерігати, як довго ціна зможе утриматися вище наступного рівня підтримки в 1,92 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Ведмежий тиск ще діє на Decentraland (MANA)

Коли аналізуємо криптовалюту, важливо звернути увагу на 200-денну просту ковзну середню, що становить 1,92 долара. Так, дійсно MANA зараз торгується вище цієї позначки. Однак через нещодавні коливання на загальному крипторинку малоймовірно, що токен метавсесвіту втримає прибутки вище цього порогу.

В такому випадку аналітики очікують, що він опуститься з позначки в 1,92 долара і знайде наступну підтримку на рівні 1,46 долара. Тобто його сьогоднішня ціна знизиться на 28%.

Якщо криптовалюті не вдасться консолідуватися на рівні 1,46 долара, «ведмеді» націляться на 1,01 долара, а це стане різким падінням для токена. Та все залежить від того, як зміняться настрої на крипторинку найближчими днями.

Чому все-таки варто купувати Decentraland (MANA)

Токени метавсесвіту будуть зростати у 2022 році й надалі. Ми очікуємо, що кількість таких токенів буде збільшуватися, та, безсумнівно, Decentraland та кілька інших залишаться ключовими лідерами цієї галузі.

З огляду на це варто придбати цю монету. Та нам завжди здавалося, що ціни таких токенів завищені. Нещодавня корекція криптовалют надає чудовий шанс для справедливого ціноутворення, а інвесторам дає можливість придбати активи.