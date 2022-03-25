Axie Infinity стрімко зростає і ось чому

Ціна токена AXS збільшується, бо цьому сприяють фундаментальні та технічні фактори.

Монета Axie Infinity торгувалася на ключовому рівні підтримки, коли на загальному ринку виник бичачий імпульс.

Перевага Axie Infinity в тому, що це найбільша та найпопулярніша ігрова платформа на ринку.

Ковзні середні Axie Infinity вказують на те, що у короткостроковій перспективі варто очікувати більші прибутки.

Axie Infinity AXS/USD є однією з найкращих криптовалютних компаній. За останні 7 днів монета Axie Infinity зросла на 32%, причому більшість прибутків зафіксовали протягом останніх 24 годин. Нинішньому зростанню сприяв імпульс на загальному крипторинку, а також той факт, що до того, як ринок почав зростати, Axie Infinity торгувалась на ключовому рівні підтримки в 51,29 долара, що відповідав його 100-денній MA .

Варто зазначити, що фундаментальні основи Axie Infinity досить міцні, а це приваблює інвесторів, особливо зараз, коли токен торгується на величезних мінімумах порівняно з його ціною в листопаді 2021 року.

Наприклад, зараз Axie Infinity є найбільшою ігровою платформою на ринку, де можна грати для заробітку. Станом на лютий 2021 року понад дві третини ігрових NFT-транзакцій відбувалися через Axie Infinity. Хоча протягом останніх двох місяців ігри за принципом «Грай та заробляй» дещо збавили оберти, Axie Infinity продовжує лідирувати в цьому сегменті.

І це дуже важливо, тому що тепер, коли ринки знову відновлюються, гравці та творці, які хочуть заробляти гроші на іграх NFT, будуть більш активно долучатися до Axie, бо ця платформа займає провідну позицію на ринку ігор.

Axie Infinity торгується в бичачому каналі

Джерело: TradingView

Протягом останніх 24 годин Axie Infinity зростав, збільшилися і обсяги купівлі. Імпульс, який зараз переживає Axie Infinity, найбільш очевидно відображається в його ковзних середніх. Його короткострокові 20- та 50-денні ковзні середні випереджають 100-денну MA з величезним відривом. Це вказує на те, що ціна AXS зараз зростає прискореними темпами, якщо порівнювати її рух протягом попереднього більш тривалого періоду.

Висновок

Axie Infinity зараз робить прорив після того, як минулого тижня токен піднівся від важливого рівня підтримки. Посилення бичачого імпульсу на ринку в поєднанні із потужними фундаментальними показниками Axie Infinity сприяють зростанню цією монети.