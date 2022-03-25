Сьогодні ринок криптовалют був неоднозначним. Учора три основні американські індекси піднялися, оскільки ціна на нафту впала.

SPX500 зріс на 1,43%, DJ30 — на 1%, а NASDAQ100 — на 1,93%. Найвищі результати мають Nvidia (+9,39%), Intel (+6,74%) і Monolithic Power Systems (+6,61%).

Кращі криптовалюти

Solana здорожчала десь на 5%, а Ethereum – на 4%. Cardano збільшився майже на 6%, він продовжує зростати вже майже тиждень, його здобутки за цей період складають трохи менше 39%. На момент написання статті біткоїн торгувався вище 44 000 доларів, тобто за останні 24 години він зріс на 2,5%.

Кращі гравці

Ethereum Classic знову почав набирати обертів і вже зріс на 8%. Сьогодні монета Axie Infinity здорожчала ще на 22%, вона вже другий день піднімається вгору. AAVE зріс на 7%, а Convex Finance – на 9%. Цього тижня Convex Finance збільшився на 25%, бо він відновлюється після тяжких часів, які були зовсім недавно.

Quant і Qtum, який займає 90-у сходинку в рейтингу, зросли на 12% і 13% відповідно. Quant нещодавно анонсував, що збирається випустити Overledger 2.2.2, який відкриє нові можливості смарт-контрактів другого рівня, за допомогою яких можна карбувати та спалювати токени, а також керувати обліковими записами.

Що стосується команди аутсайдерів, то декілька монет зі списку топ-100 сьогодні втратили більше 5%. ApeCoin впав на 7%, тому його програші найбільші серед монет топ-100. Його втрати за останні 7 днів становлять 15%. Певний час він мав вражаючи показники, тому не дивно, що зараз цей токен дещо знижується.

У тренді

Найбільші прибутки сьогодні має токен Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI). Ця екосистема дозволяє створювати власну криптовалюту. За останні 24 години монета зросла на 995%. І це вже не перший випадок, коли вона мала найбільші прибутки за день. Її тривале зростання свідчить про те, що інтерес до ринку криптовалют збільшується щодня.