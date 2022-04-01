Bakery Token зростає і вже здорожчав на 60%. Де купити BAKE

Bakery Token вирвався з досить тривалого низхідного тренду і з клину. На момент виходу статті він торгувався за 1,38 долара, а добовий обсяг торгів складав 1,2 мільйона доларів.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати BAKE, ця стаття буде саме для вас.

Де зараз найкраще купувати BAKE

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Binance зросла експоненціально, оскільки вона була заснована в 2017 році і зараз є однією з, якщо не найбільша криптоцентральні обміни на ринку.

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Swapzone - це криптообмінний агрегатор, який працює як шлюз між криптоцентричною спільнотою та службами обміну. Swapzone має на меті забезпечити зручний інтерфейс, безпечний користувацький потік, а також криштально-чіткі дані для користувачів знайти найкращі валютні курси серед цілого ринку криптоценту.

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Що таке BAKE?

Токен є частиною екосистеми Bakery Swap, яка сплачує винагороди своїм постачальникам ліквідності. За всі операції та свопи стягується комісія в 0,30%, з якої постачальники отримують 0,25%. Вони можуть використовувати BAKE, щоб заробити свою частину торгових зборів на Bakery Swap, а також щоб брати участь в управлінні та голосуванні.

Bakery Swap — це децентралізований AMM-протокол, що працює на BSC. BAKE, які сплачують в якості винагород, пропонуються в кількох пулах ліквідності, зокрема BTC, ETH, BUSD, DOT, LINK і BNB.

Згідно з офіційним вебсайтом, можна очікувати, що пул BAKE-BNB запропонує в десять разів більше винагород, ніж інші пули.

Bakery Swap має пули ліквідності з винагородами BAKE і без них, таким чином спільноту стимулюють створювати нові пули. Лише деякі пули пропонують винагороди в BAKE.

Чи варто купувати BAKE сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни BAKE

Прогнози аналітиків що BAKE розділилися. GOV Capital передбачає стрімкий бичачий забіг, в результаті якого монета за один рік подолає позначку в 6 доларів. Згідно з їхніх прогнозів, за 5 років BAKE зросте до 38,32 долара.

З іншого боку, Wallet Investor очікує, що BAKE впаде до 0,2 долара, тобто його вартість знизиться майже на 87%.

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