Учора токен Skale Network SKL зростав і увійшов до 100 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Зараз він займає 89-у сходинку і сьогодні здорожчав більше ніж на п’яту частину.

Однією з причин такого росту є підвищений інтерес до блокчейну з боку розробників. Учора Skale оголосив, що на платформі запустять CLET Name Service.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтеся більше про SKL: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати SKL.

Де зараз найкраще купувати SKL

Оскільки SKL є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SKL за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SKL прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на SKL

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SKL.

Що таке SKL?

SKALE позиціонується як еластична екосистема, що прагне покращити масштабованість Ethereum. Також вони хочуть зменшити витрати на оплату та час затримки і збільшити ємність транзакцій.

Цей проєкт працює над тим, щоб можна було створювати та запускати dApps у децентралізованій модульній хмарі, яку можна адаптувати до індивідуальних вимог реального світу. Він також робить акцент на безпеці.

Розробники, які працюють на SKL, можуть виконувати розумні контракти Solidity у кілька разів швидше, і при цьому вартість буде набагато нижче, ніж у мережі Ethereum. Деякі сервіси потокової передачі контенту та ігри вже користуються цими перевагами.

Чи варто купувати SKL сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на SKL

CryptoNewsz робить позитивний короткостроковий прогноз. SKL цього року підніметься щонайменше до 0,42 долара. За прогнозами, мінімальна ціна токена SKALE Network у 2023 році становитиме 0,50 долара, а максимальна ціна SKL буде 0,57 долара.

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