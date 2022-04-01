Шукаєте монети з низькою капіталізацією? 3 монети дешевше 50 млн дол.
Однією з найкращих стратегій, що дозволить вам збільшити свій криптовалютний капітал, є пошук монет з низькою капіталізацією, які мають великий потенціал. Монети з ринковою капіталізацією нижче 50 мільйонів доларів досить перспективні, і ось чому:
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Монети з низькою капіталізацією, як правило, мають багато простору для росту.
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Перспективні монети з низькою капіталізацією завжди користуються великим попитом серед інвесторів.
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Проєкти з малою капіталізацією, як правило, є новими і часто залишаються поза увагою.
Отож, якщо сьогодні ви шукаєте наступний перспективний проєкт з невеликою ринковою капіталізацією, нижче ми зазначимо три монети, які вам варто розглянути:
Numbers Protocol (NUM)
Здається, останніми роками все рухалося в сторону блокчейну. Але існує дуже мало проєктів для створення децентралізованої фотомережі, в якії митці та творці можуть ділитися своїми роботами в безпечний спосіб.
Джерело даних: Tradingview
Numbers Protocol (NUM) намагається вирішити цю проблему, надаючи необхідну інфраструктуру. Завдяки зростанню популярності NFT, NUM може отримати значні прибутки, а його ринкова капіталізація й досі складає лише 38 мільйонів доларів.
Gods Unchained (GOD)
GameFi також є одним із секторів блокчейну, на який варто звернути свою увагу. Існує багато ігор, деякі з яких принесли величезні гроші. Схоже, Gods Unchained (GOD) також має такий потенціал. Це безкоштовна карткова гра, де користувачі можуть заробляти винагороди в криптовалюти під час гри. Ринкова капіталізація цього проєкту становить 35 мільйонів доларів.
Cream Finance (CREAM)
Cream Finance (CREAM) — це протокол кредитування, який надає позики під заставу криптовалют людям по всьому світу. Звичайно, існує багато протоколів кредитування, але CREAM намагається запропонувати користувачам кращі умови та легкий доступ до позик під заставу. Його ринкова капіталізація становить лище 14 мільйонів доларів, тому в майбутньому ця монета може принести вам величезні прибутки.