Однією з найкращих стратегій, що дозволить вам збільшити свій криптовалютний капітал, є пошук монет з низькою капіталізацією, які мають великий потенціал. Монети з ринковою капіталізацією нижче 50 мільйонів доларів досить перспективні, і ось чому:

Монети з низькою капіталізацією, як правило, мають багато простору для росту.

Перспективні монети з низькою капіталізацією завжди користуються великим попитом серед інвесторів.

Проєкти з малою капіталізацією, як правило, є новими і часто залишаються поза увагою.

Отож, якщо сьогодні ви шукаєте наступний перспективний проєкт з невеликою ринковою капіталізацією, нижче ми зазначимо три монети, які вам варто розглянути:

Numbers Protocol (NUM)

Здається, останніми роками все рухалося в сторону блокчейну. Але існує дуже мало проєктів для створення децентралізованої фотомережі, в якії митці та творці можуть ділитися своїми роботами в безпечний спосіб.

Джерело даних: Tradingview

Numbers Protocol (NUM) намагається вирішити цю проблему, надаючи необхідну інфраструктуру. Завдяки зростанню популярності NFT, NUM може отримати значні прибутки, а його ринкова капіталізація й досі складає лише 38 мільйонів доларів.

Gods Unchained (GOD)

GameFi також є одним із секторів блокчейну, на який варто звернути свою увагу. Існує багато ігор, деякі з яких принесли величезні гроші. Схоже, Gods Unchained (GOD) також має такий потенціал. Це безкоштовна карткова гра, де користувачі можуть заробляти винагороди в криптовалюти під час гри. Ринкова капіталізація цього проєкту становить 35 мільйонів доларів.

Cream Finance (CREAM)