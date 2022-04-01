Ринок криптовалют загалом торгувався нижче протягом останніх 24 годин. На момент написання цієї статті усі криптовалюти із топ-10 знизились або залишилися без змін.

Учора американські ринки закрились з найгіршими за останні два роки квартальними показниками. Під час торгової сесії усі три основні індекси різко впали: SPX500 втратив 1,32%, DJ30 впав на 1,25%, а NASDAQ100 – на 1,29%.

Президент США Джо Байден оголосив про безпрецедентне втручання уряду США в нафтовий ринок. Протягом шести місяців уряд планує випустити на ринок 180 мільйонів барелів нафти.

Кращі криптовалюти

З учорашнього дня біткоїн здешевшав майже на 5%, а BNB, Cardano і Avalanche знизилися більше ніж на 5%. XRP втратив майже 6%.

Shiba Inu та Polkadot є найбільшими невдахами в топ-20, на момент написання статті вони втратили десь приблизно по 8%.

Кращі гравці

Ситуація в топ-100 була подібною: протягом останніх 24 годин більшість монет втратили 6-9% своєї вартості. Neo та Gala втратили по 10%. Chiliz і IoTeX впали на 12% і втратили свої вчорашні прибутки.

З іншого боку, Waves є одним із небагатьох переможців, які сьогодні зросли більше ніж на 9%. Компанія Fantom, яка вчора оголосила про програму грантів вартістю 480 мільйонів доларів, піднялася на 3%.

Zilliqa також здорожчала на 3%. Чим ближче дата запуску її метавсесвіту, тим більше вона зростає. Мережа SKALE, яка стає все більш популярною серед розробників, здорожчала на 5%.

Високі здобутки сьогодні має STEPN: він зріс на 49%. Вартість GMT, його нативної монети, постійно зростає від початку березня 2022 року, коли відбувся лістинг токена на Binance.

Новини про важливу, але таємничу майбутню партнерську угоду STEPN з невідомою компанією (за здогадками, з Binance) сприяють росту цієї монети.

У тренді

Найвищі результати сьогодні у Dotmoovs (MOOV), який протягом останніх 24 годин зріс на 222%. Це віддалена однорангова платформа для спортивних змагань, яка обіцяє змінити те, як люди бачать спортивні змагання.

Ця платформа стверджує, що розробила алгоритм штучного інтелекту, який дозволяє прогнозувати спортивну активність та результати, використовуючи відео, зняте за допомогою смартфона.