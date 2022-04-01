Decentraland (MANA) є одним із найбільших проєктів метавсесвіту на даний час. Однак з’являється багато нових проєктів, які набагато дешевші та менш ризиковані. Але чому взагалі варто задуматися про альтернативу MANA? Цьому є декілька причин:

Схоже, Decentraland має дуже обмежений потенціал для зростання.

Інвестори завжди шукають нові, більш цікаві проєкти.

Метавсесвіт є обширним, тому там вистачить місця для багатьох монет.

Враховуючи ці фактори, ми вирішили створити список альтернатив MANA, які мають величезний потенціал. Нижче зазначимо їх.

Genesis Worlds (GENESIS)

Genesis Worlds (GENESIS) називає себе 100-річним метавсесвітом. Його концепція багато в чому базується на принципах роботи Decentraland. По суті, користувачі можуть купувати віртуальну нерухомість та інші віртуальні предмети, які підтримуються NFT.

Джерело даних: Coinmarketcap.com

Однак Genesis пропонує більш захоплюючий віртуальний досвід, а також додає до свого метавсесвіту соціальні та ігрові елементи. Що робить цей проєкт таким привабливим, так це той факт, що його ринкова капіталізація досі становить близько 1,4 мільйона доларів. Тобто він має величезний потенціал для зростання.

Terra Virtua (TVK)

Terra Virtua (TVK) — це блокчейн-проєкт, який планує повністю об'єднати NFT і віртуальну реальність. Цей проєкт прагне, щоб користувачі мали можливість взаємодіяти з цифровими предметами колекціонування в цікавому просторі метавсесвіту. У метавсесвіті також буде віртуальний ринок, де користувачі зможуть продавати та купувати NFT.

CEEK VR (CEEK)