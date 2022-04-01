У лютому Міністерство фінансів Індії представило нові пропозиції щодо оподаткування криптовалют, причому податок на приріст капіталу має вступити в дію 1 квітня 2022 року.

Це ми знали і раніше. Але на що потрібно звернути увагу власникам криптовалют?

Оподаткування віртуальних цифрових активів

У лютому пд час своєї доповіді про бюджет міністерка фінансів Нірмала Сітхараман повідомила, що з усіх віртуальних цифрових активів (VDA) будуть стягувати 30% податку на приріст капіталу. Також вона повідомила про податковий збір в 1%, що накладається на всі транзакції з криптовалютою.

Два тижні тому прозвучали роз'яснення цих нововведень, тому криптоспільнота вже знала, що збитки в одному активі будуть компенсуватися доходами від іншого.

Також важливим пунктом є, що в податкових розрахунках витрати на майнінг не будуть вважатися витратами на придбання. Більше того, якщо люди захочуть подарувати VDA, то також потрібно буде сплатити податок.

Варто зауважити, що невзаємозамінні токени (NFT) також належать до категорії віртуальних цифрових активів.

Важливі дати

1 квітня 2022 року – почнуть стягнувати 30% податок на приріст капіталу з VDA.

1 липня 2022 року – за всі транзакції з криптовалютою почнуть стягувати податковий збір у розмірі 1%.

За словами директора криптобіржі, уряд повинен переглянути цю політику

«Завтра набуде чинності новий податок на криптовалюту. Індійський уряд повинен переглянути цю податкову політику», – написав у четвер Нішал Шетті, генеральний директор криптобіржі WazirX .

За його словами, через такі податки люди будуть змушені шукати способи торгувати на іноземних біржах, торгувати без відповідності правилам KYC або використовувати сірі ринки. Окрім того, багато людей можуть уникати податків, не кажучи вже про те, що можуть масово виникати претензії щодо відшкодування TDS.

«Можливо, повна ставка податку в 30% буде не найкращим варіантом, оскільки тут не враховуються аспекти довгострокових і короткострокових прибутків, які варто розраховувати відповідно до періоду утримання VDA», – про це газеті The Times of India повідомив Ріші Ананд, партнер DSK Legal.

«Навряд чи багато людей захоче дарувати VDA, враховуючи такий режим оподаткування», – додав він.