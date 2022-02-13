У BofA стверджують, що біткоїн не є гарним сховищем вартості або інструментом захисту від інфляції, якщо він торгується подібно акціям, а не золоту.

У середу аналітики Bank of America заявили, що після того як у листопаді 2021 року біткоїн сягнув свого рекорду, його кореляція з якціями значно зросла, і зараз він торгується більше як ризиковий актив, аніж, як його називають, цифрове золото.

За словами Алкеша Шаха, провідного аналітика американського банківського гіганта, оскільки біткоїн все більше торгується паралельно акціям, ця криптовалюта втрачає ті переваги, які вона давала інвесторам в якості інструменту захисту від інфляції.

Як повідомив Шах від імені банку, така волатильність означає, що біткоїн більше не торгується поряд із традиційними захисними активами, як-от золото.

Таким чином, як припускає аналітик BofA, за нинішніх обставин флагманська криптовалюта навряд чи стане популярним засобом збереження вартості.

Як цитує Insider стратега Bank of America, кореляція між біткоїном і золотом скоротилася майже до нуля. На противагу, кореляція криптовалютного активу з акціями виросла до історичних максимумів, це ми спостерігали під час розпродажу ринку минулого місяця.

І оскільки біткоїн торгується паралельно індексам Nasdaq 100 і S&P 500, очікується, що цифрове золото продовжить втрачати свою репутацію як «актив-притулок».

Таким чином, BofA очікує, що доки волатильність залишатиметься такою ж високою, еталонна криптовалюта буде лідирувати на ринку цифрових активів як ризиковий актив.

Хоча на думку аналітиків, волатильність цін на біткоїн є тим фактором, що може відштовхнути інвесторів на розвинених ринках, проте в країнах, що розвиваються, перспективи можуть бути зовсім іншими. Аналітики банку стверджують, що для людей, які живуть в країнах, де висока інфляція, ймовірно, BTC стане кращим засобом захисту від інфляції або збереження вартості.

У середу біткоїн зріс до максимальних 45 000 доларів і продовжує зберігати невелику динаміку зростання після того, як впав більше ніж на 50% від максимуму минулого року. Наразі криптовалюта знизилася на 35% від цього піку, а золото залишилося на рівні 1800 доларів за унцію.

В інших країнах акції різко коливаються з початку року. У січні Nasdaq розпочав корекцію на тлі збільшення інфляції та можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.