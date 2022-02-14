Сьогодні ціна Ontology Gas в реальному часі становить 0,86 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 632,7 мільйона доларів. Ontology Gas зріс на 30,47% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати ONG, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати ONG

Оскільки ONG є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ONG за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ONG прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ONG

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ONG.

Що таке ONG?

Онтологія — це високопродуктивний блокчейн з відкритим вихідним кодом, що спеціалізується на цифровій ідентифікації та даних. Інфраструктура Ontology підтримує надійну міжланцюгову взаємодію та масштабованість рівня 2 і дає компаніям можливість розробити блокчейн, який відповідає їхнім потребам.

Щоб підвищити швидкість, рівень безпеки та довіру, Ontology використовує децентралізовані протоколи ідентифікації та обміну даними. Ця платформа пропонує такі функції: ONT ID — мобільний додаток цифрового ідентифікатора та DID, що використовуються в усій екосистемі; а також DDXF — децентралізований обмін даними та платформа для співпраці.

Ontology використовує два токени: ONT і ONG є його службовими токенами. Ontology розділяє ONT і ONG, щоб зменшити ризики турбулентних коливань вартості власного «активу», який отримує в якості плати за газ.

Чи варто купувати ONG сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Інвестуйте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни ONG

Price Prediction робить оптимістичні прогнози щодо ONG. За їхніми прогнозами, до кінця року він перевищить 1 долар і зросте до 1,05 долара. У 2023 році 1 ONG буде торгуватися щонайменше за 1,29 долара, а в наступному році — як мінімум за 1,93 долара.

У 2025 році мінімальна ціна 1 ONG становитиме 2,87 долара.

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