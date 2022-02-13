Crypto Inu (ABCD) оголосив про запуск нового дефляційного DeFi-токена. Цей токен спільноти має слугувати для благодійних цілей та стейкінгу. Незважаючи на таку новину, люди не ринулися візразу купувати монети. Натомість Crypto Inu (ABCD) різко впав.

Незважаючи на новини, в суботу монета розпочала торгівлю приблизно на 30% нижче.

Однак Crypto Inu вдалося компенсувати деякі з цих втрат, і токен торгувався за 0,00000001769 долара США, тобто він прсів на 21%.

Проте аналітики вважають, що чим більше буде розширюватися екосистема Crypto Inu, тим більші прибутки будуть у майбутньому.

Джерело даних: Coinmarketcap.

Що чекає в майбутньому на Crypto Inu (ABCD)

Crypto Inu — це блокчейн-гра за принципом «Грай та вигравай», в якій винагороди сплачують в NFT. По суті, це настільна гра, що прагне надавати користувачам досвід віртуальної реальності та 3D. Наразі ринкова капіталізація монети становить близько 8,5 мільйона доларів.

Буквально вона має досить мізерну капіталізацію, і від цього можна багато чого отримати. Окрім того, ABCD додає нові функції до своєї екосистеми, а це означає, що платформа рухається в правильному напрямку. Як ми спостерігаємо, найближчим часом ринок криптовалют буде зростати, тому очікуємо, що ABCD також отримає певні прибутки у довгостроковій перспективі.

Чому варто звернути увагу на Crypto Inu (ABCD)

Існує кілька причин, чому інвестори обирають одні криптоактиви, а не інші. Ключовим фактором завжди є потенціал для зростання. Crypto Inu (ABCD) виглядає більш-менш як нова монета.

З огляду на його невелику ринкову капіталізацію, яка становить близько 8,5 мільйона доларів, є гарні шанси отримати прибутки. Крім того, зараз просто бум на ігри на базі NFT. Хоча конкуренція велика, та можна очікувати, що в найближчі місяці Crypto Inu зможе завоювати певну частину ринку.