Дуже часто індивідуальні інвестори наслідують інституційний капітал або те, що часто називають розумними грошима. Останні кілька років криптовалюта приваблює все більше інституційних інвесторів, і нижче вкажемо деякі з причин цього:

Зараз масово запроваджуються основні криптоактиви, наприклад, біткоїн та Ethereum, і вони мають просто величезну ринкову капіталізацію.

Також з'являється багато унікальніх проєктів, що пропонують криптоінновації і які приваблюють інвесторів з глибокими кишенями.

Криптопростір зріс до таких масштабів, що його неможливо ігнорувати, й інституційний капітал буде і далі надходити до нього протягом ще багатьох років.

Що стосується інвесторів, які хочуть йти слідом за розумними грошима, нижче вкажемо 3 найкращі альткоїни, на які вам варто звернути увагу:

Enjin Coin (ENJ)

Протягом останніх кількох років у просторі метавсесвіту сталося багато зрушень, і не важко зрозуміти чому. Великі технологічні гіганти, як-от Facebook, Google і навіть Apple, вливають у цей сектор багато коштів.

Джерело даних: Tradingview

Як результат, компанії шукають можливості отримати прибуток і купують монети на кшталт Enjin (ENJ) , які можуть значно зрости. Уважно стежте за цим токеном найближчими місяцями, і ви побачите тут багато інституційних грошей.

Yearn Finance (YFI)

Оскільки інтерес до метавсесвіту продовжує зростати, пропорційно цьому й збільшується інтерес до децентралізованих фінансів (DeFi). Тут існує багато проєктів, але варто придивитися до Yearn Finance (YFI). Зараз ринкова капіталізація цього проєкту становить 844 мільйони доларів. Найближчими роками він може розкрити великий потенціал.

Near Protocol (NEAR)