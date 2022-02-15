За даними, які вказані на вебсайті платформи, DaVinci є першим маркетплейсом, який надає безпечні NFT-роялті та гарантує децентралізовану передачу активів.

Polygon (MATIC) і децентралізована хмарна платформа даних Cere Network об’єдналися, щоб запустити новий проєкт під назвою DaVinci, як повідомив Cointelegraph у понеділок.

Як повідомляється, ця медіа-платформа Web3 призначена для безпечного зберігання невзаємозамінних токенів (NFT), і основними її завдяннями є перевірка та децентралізація блокчейну. Якщо говорити конкретно, платформа DaVinci надає мережу для монетизації та передачі NFT.

Цей проєкт Web 3 працює на основі хмари даних Cere Network і дозволяє передавати вміст на базі розумних контрактів. Така інтеграція з усіма основними платформами соціальних мереж дозволить творцям контенту бути близькими зі своїми шанувальниками та плавно розширювати коло своїх фанів за допомогою блокчейну.

«Завдяки інтеграції технології plug-and-play в усі платформи соціальних медіа, а також завдяки платформі Stripe Payments ви можете одразу почати демонструвати свої твори мистецтва (майбутнім) шанувальникам, і не буде жодних затримок та перешкод, які звичайно зустрічаються у цьому процесі», — повідомила команда DaVinci на своєму вебсайті .

Окрім того, Davinci надаватиме NFT-спільноті багато інших можливостей, і митці та бренди зможуть отримувати більше прибутків від свого контенту. Користувачі матимуть гарантований доступ до роялті, і стануть доступні інструменти дослідження та аналітики, щоб творці контенту могли розширити коло своїх потенційних шанувальників та інвесторів.

Користувачі отримають доступ до цього сервісу завдяки Cere Freeport — технології карбування NFT-токенів на базі Polygon, яку творці зможуть використати для карбування та продажу NFT.

Polygon і Cere Network уже співпрацювали й раніше і нещодавно у вересні 2021 року інвестували 3 мільйони доларів в DDC Cere. Ці інвестиції допомогли інтегрувати Cere в протокол Polygon.