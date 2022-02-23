BCOIN — це ігровий токен Bombcrypto, класичної гри для заробітку. Завдяки низці цікавих оновлень і вдосконалень він здорожчав на 180%.

Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтеся більше про BCOIN: як можна його використовувати, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати BCOIN, якщо раптом ви надумаєте це зробити.

Де зараз найкраще купувати BCOIN

Оскільки BCOIN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BCOIN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BCOIN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на BCOIN

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BCOIN.

Що таке BCOIN?

BCOIN — це токен на Binance Smart Chain, який дозволяє своїм власникам грати в гру, проводити обміни, інвестувати кошти та долучатися до розвитку цієї ігрової екосистеми.

BCOIN має високу безпеку та ліквідність, і ним легко обмінюватися, тому користувачі можуть не лише грати в Bombcrypto, але й отримувати від цього прибутки.

BCOIN — це службовий токен, вбудований в основну ігрову систему, який забезпечує весь прогрес і розвиток гри. Власники токенів можуть заробляти винагороди, граючи в цю гру та беручи участь у важливих голосуваннях щодо управління.

У першому кварталі цього року гравцям стане доступний стейкінг токенів, завдяки якому вони отримають серйозні VIP-привілеї та нагороди.

Окрім того, що токен служить ігровою валютою, він дозволяє раніше відкрити ящик героя, щоб зняти токени. Він швидко заряджає енергією, дає доступ до квитків на королівську битву та інші цікаві події, а також дозволяє створювати клан.

Щоб підвищити свій VIP-рейтинг, користувачі можуть здійснити стейкінг токенів BCOIN. Чим вище VIP-рівень, тим більше стимулів отримує гравець.

Чи варто купувати BCOIN сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни BCOIN

Digital Coin Price робить бичачі прогнози щодо BCOIN. Аналітики цього ресурсу очікують, що ця монета буде поступово зростати до 2031 року. Цього року вона сягне 0,82 долара, а наступного — 0,95 долара.

У 2024 році монета зросте до 1,04 долара і до 1,31 долара в 2025 році. У 2027 році ціна становитиме 1,62 долара, а в 2029 — 2,51 долара. У 2030 році 1 BCOIN буде торгуватися за 2,88 долара. А вже наступного після цього року він сягне 3,30 долара.

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