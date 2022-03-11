Нова платформа для вирощування прибутків BFARM, яку створили на Binance Smart Chain (BSC), представила функцію стейкінгу та заробітку BNB і BUSD, а також широку реферальну програму. Платформа BFARM пропонує користувачам стабільний і фіксований щоденний прибуток, а завдяки додатковій функції стейкінгу розширився список активів, якими можна скористатися для стейкінгу.

На платформі BFARM користувачі можуть максимізувати свої прибутки, використовуючи нативні токени Binance та здійснюючи стейкінг, а також заробляючи швидкі прибутки від стейкінгу в мережі BSC.

Стейкінг монет BNB і BUSD на платформі BFARM

Щоб здійснити стейкінг BNB на BFARM, необхідно мати як мінімум 0,05 BNB. З іншого боку, якщо користувач хоче скористатися з цією метою BUSD, йому потрібно володіти BUSD на суму щонайменше 10 доларів.

Монети можна заблокувати на 8 днів і отримати за це прибуток в 140%. 16-денне блокування принесе 188% прибутку, а 25-денне блокування — 242%.

8-денне блокування призначене для короткострокових інвесторів, які хочуть отримати швидку віддачу від своїх криптоінвестицій. З іншого боку, 16-денні та 25-денні плани блокування підходять для довгострокових інвесторів, і, окрім того, їм також доступні миттєві кредити.

При 16-денному блокуванню дають бонусом 2%-й миттєвий кредит, а при 25-денному блокуванню доступний 3%-й миттєвий кредит.

Реферальна програма BFARM

Платформа BFARM також представила широку реферальну програму, щоб її користувачі мали змогу отримувати прибутки від розширення екосистеми. Якщо запрошувати нових людей на платформу, можна отримати додаткові монети.

Згідно з їхньою реферальною програмою, рефералів поділяють на п’ять груп залежно від їхньої ієрархії.

Реферали 1 рівня заробляють 5%, реферали 2 рівня отримують 3%, реферали 3 рівня — 2%, реферали 4 рівня — 0,5%, а реферали 5 рівня — 0,05%.