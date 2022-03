Минулого тижня відбулася міні-корекція Near Protocol (NEAR) , і зараз ця криптовалюта відновлюється. Монета зросла і найближчими днями може досягти 14 доларів. Але чи є якісь ризики? Нижче зробимо аналіз, але спочатку давайте розглянемо кілька важливих моментів:

Після нещодавнього зростання NEAR відновлює свою важливу зону підтримки в 9,5 долара.

Монета може зрости до 14 доларів, якщо NEAR утримає цей рівень підтримки.

На момент виходу статті альткоїн торгувався за 10,59 долара.

Джерело даних: Tradingview

Near Protocol (NEAR): аналіз ціни

Після того, як NEAR відновив важливий рівень підтримки в 9,5 долара, здавалося, він і далі буде зростати. Однак на шляху угору монета сповільнила свій рух, і зараз спостерігається деякий відкат. Та, незважаючи на це, NEAR торгується на рівні 10,5 долара, що набагато вище зони підтримки в 9,5 долара. Якщо бики зможуть утримати монету вище цього рівня, у NEAR буде достатній висхідний імпульсу, щоб піднятися до позначки в 14 доларів.

Зараз важливо буде спостерігати, чи зможе монета подолати опір накладних витрат на рівні 11,7 долара. NEAR вже кілька разів намагався подолати цей бар'єр, але не зміг, і якщо до кінця тижня бики зможуть піднятися вище цього рівня, то існують великі шанси, що буде бичачий прорив.

Однак через волатильність ринку існує ризик розпродажу. Якщо ведмеді подолають позначку в 9,5 долара, то NEAR може впасти ще більше до 8 доларів і лише потім підніметься.

Чому інвестори купують The Near Protocol?

Ринкова капіталізація NEAR становить 6,8 мільярда доларів, і це величезний проєкт із великою кількістю інвесторів. Цей блокчейн першого рівня створили, щоб надавати екосистему хмарних обчислень, яка керується спільнотою, і яка пропонує надзвичайно високу швидкість, низьку плату за газ та зручна у використанні.

Цей проєкт підтримує запуск кількох інноваційних DApps і, схоже, найближчими роками може стати одним із найбільших блокчейн-проєктів. Безумовно, це чудова інвестиція для вашого майбутнього.