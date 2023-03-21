Більше ніж потішні мем-монети: 12 кращих службових токенів пропонують інвесторам більше за їхні гроші

Мем-монети можуть бути цікавими, але їх утримання рідко приносить додаткові переваги. Це різко контрастує зі службовими токенами, які дають безпрецедентний доступ до деяких з найбільш інноваційних блокчейн-проєктів.

Щоб дізнатися, які службові токени найкращі, ознайомтесь зі списком 12 найпопулярніших проєктів на ринку прямо зараз:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Chainlink (LINK)

1Inch Network (1INCH)

Basic Attention Token (BAT)

Binance Coin (BNB)

Ripple (XRP)

Chiliz (CHZ)

Ethereum (ETH)

Yearn.Finance (YFI)

Enjin Coin (ENJ)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Що таке Metacade?

Metacade (MCADE) — це GameFi-платформа, яка в одному місці пропонує широкий вибір різноманітних аркадних ігор. Кожна гра має Р2Е-механіку, що дозволяє гравцям отримувати криптовалютні винагороди за проходження ігрових рівнів і вдосконалення їхніх навичок.

В цій аркаді метавсесвіту є як звичайний геймплей, так і змагальний, а завдяки функції Compete2Earn від Metacade гравці можуть змагатися один з одним за шанс виграти головні призи, що виплачуються токенами MCADE.

MCADE має величезну корисність в екосистемі Metacade, при цьому основний варіант його використання полягає в тому, щоб давати користувачам винагороди за їхню участь у різних функціях платформи. Функції Metacade виходять далеко за рамки аркадних ігор, адже користувачі тут також можуть заробляти MCADE, обмінюючись своїми знаннями, взаємодіючи з іншими користувачами та тестуючи нові блокчейн-ігри до їхнього офіційного запуску.

Metacade прагне стати центральним осередком для Web3-спільноти, оскільки пропонує головну платформу для доступу до найцінніших альфа-версій блокчейн-ігор та до криптопростору. MCADE використовує вдосконалену систему заохочень, яка, як очікується, з часом залучить значну кількість користувачів.

Навіщо купувати MCADE?

Metacade — це не лише комплексна GameFi-платформа, де є ціла низка механізмів заробітку, окрім того, вона підтримує розробку нових аркадних ігор безпосередньо через програму Metagrants. Власники токенів MCADE можуть проголосувати та визначити, які нові проєкти отримають фінансування, а MCADE отримає додаткову корисну функцію як один із найкращих токенів управління, які запустили нещодавно.

Передпродаж токена MCADE залучив інвестиції на суму 12 млн доларів і зараз знаходиться на завершальній стадії. Це абсолютно новий проєкт у криптопросторі, тому Metacade має величезний потенціал для зростання, і його передпродаж дає ідеальну можливість долучитися до цього проєктуь.

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2. AltSignals (ASI)

Що таке AltSignals?

З моменту свого запуску в 2017 році AltSignals (ASI) надав свої прибуткові торгові сигнали вже 50 000 криптотрейдерам, а зараз завдяки набору інструментів штучного інтелекту він розширює свою блокчейн-пропозицію.

AltAlgo, власний торговий індикатор платформи, допомагає трейдерам, які зіставляють його колли, у 10 разів збільшити їхні портфелі протягом 19 окремих місяців. ActualizeAI, новий набір інструментів на базі штучного інтелекту, створили, щоб підвищити частоту та точність торгових сигналів, і це надає йому величезної цінності у сфері криптоторгівлі.

ActualizeAI використовує обробку природної мови (NLP) і прогнозне моделювання, щоб досягти вищого рівня точності, ніж мають інші альтернативні інструменти торгівлі. Очікується, завдяки можливості машинного навчання його корисність буде постійно вдосконалюватися, а отримати до неї доступ можна, використовуючи новий нативний токен проєкту ASI.

Окрім того, ASI відкриває доступ до клубу AI Members Club, який надає користувачам AltSignals додаткові переваги. Володіючи службовим токеном ASI, користувачі отримують доступ до прибуткових інвестиційних можливостей, до криптовалют, які знаходяться на ранніх стадіях, і можуть змагатися в торговельних онлайн-турнірах за шанс виграти криптовалютні призи.

Навіщо купувати ASI?

Токен ASI є абсолютно новим і живить існуючу платформу, яка вже має підтверджену історію успіху. Поєднуючи штучний інтелект з алгоритмічними індикаторами, AltSignals дає прибуткові торгові сигнали, які мають безпрецедентний рівень точності. Власники токенів ASI отримують ексклюзивний доступ до цього нового набору інструментів і, як результат, можуть отримати реальну перевагу під час торгівлі.

Передпродаж криптовалюти ASI досі триває. Очікується, що перші учасники отримають значну віддачу від своїх початкових інвестицій, а токен ASI також має забезпечити більший доступ до прибуткових інвестицій у майбутньому.

ASI, безумовно, є одним із найкращих службових токенів на даний момент, і, як наслідок, його передпродаж є дуже перспективною інвестиційною можливістю. Криптотокени рідко дають користувачам додаткові можливості для отримання прибутку, тому це виділяє ASI у Web3-просторі.

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3. ChainLink (LINK)

Що таке ChainLink?

ChainLink або LINK, як його зазвичай називають, — це тип децентралізованої мережі, яка з’єднує блокчейн-платформи із зовнішніми системами. ChainLink робить це, збираючи дані з позамережевих джерел, а потім записує їх в API, що сумісні з блокчейном і які можна використовувати в смарт-контрактах.

Ця мережа захищена від несанкціонованого доступу і є надійним способом безпечної передачі даних між двома несумісними системами. ChainLink надає дані про події реального світу, які зберігаються в базах даних поза мережею, і це дозволяє створювати більший спектр блокчейн-додатків за допомогою смарт-контрактів і кодів, які виконуються самостійно.

Вузли ChainLink відповідають за збір і підключення потрібних даних для того, щоб ці процеси відбувалися в блокчейні автоматично. Рішення ChainLink дає змогу створювати безпечні та надійні додатки, що мають підвищений рівень складності, і це робить блокчейн життєздатною альтернативою централізованим мережам додатків.

Навіщо купувати LINK?

Завдяки своєму унікальному блокчейн-рішенню ChainLink увійшов до 20 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Це децентралізована мережа зберігання, яка виконує важливу функцію в Web3, і саме тому вона вже підписала сотні великих партнерських угод.

LINK природно відрізняється від більшості службових токенів, адже ця мережа використовується, щоб надавати доступ до даних, які інакше були б недоступні в блокчейні. Це дуже популярна інвестиція в криптоактиви та один із найкращих службових токенів, оскільки він підтримує безпосередньо загальну криптоекосистему.

4. 1Inch Network (1INCH)

Що таке 1Inch Network?

1Inch Network (1INCH) — це агрегатор децентралізованої біржі (DEX), що прагне надавати своїм користувачам найкращі з можливих торговельні угоди. Оскільки конкретний сервіс, який пропонує 1Inch Network, є повністю децентралізованим, щоб знайти ідеальний маршрут для однорангових транзакцій криптовалюти, він покладається на складні смарт-контракти.

1Inch — одна з найбільших криптобірж. Також 1Inch може допомогти мінімізувати витрати, коли користувачі сплачують комісії за транзакції, адже смарт-контракти, які розгортає ця платформа, враховують найбільш економічно ефективні маршрути.

Після підключення до протоколу обміну 1INCH нативний токен 1INCH пропонує знижку в розмірі 1-7% комісійних за всі транзакції. Мережа забезпечує максимальну ефективність для своїх користувачів, використовуючи зовнішні блокчейн-пули, які містять ліквідність токенів, і це дає змогу користувачам отримати доступ до глобальних крипторинків і надавати їм оптимізовані ставки.

Навіщо купувати 1INCH?

Токен 1Inch є одним із найкращих прикладів службових токенів, які забезпечують роботу децентралізованого протоколу, адже ця службова монета стимулює зовнішні сторони робити внесок у розвиток свого протоколу. 1INCH виконує роль токена управління, що дозволяє всім власникам токенів безпеки голосувати за пропозиції, які вносяться децентралізованою автономною організацією 1Inch (DAO).

Наразі 1INCH коштує 0,50 долара. Це одна з найвигідніших інвестицій у криптовалюту, оскільки вона має значний потенціал зростання порівняно з її поточним ціновим рівнем. 1INCH має доступ до ліквідності з 10 різних блокчейнів, завдяки чому він виділяється серед інших службових токенів у цьому списку.

5. Basic Attention Token (BAT)

Що таке Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) — це децентралізована блокчейн-система цифрової реклами, що має підвищити ефективність та покращити прозорість інтернет-реклами. BAT — нативний службовий токен цієї платформи, який дозволяє отримувати винагороди на платформі користувачам, які переглядають онлайн-рекламу.

Щоб надавати рекламу, де зберігається конфіденційність, платформа Basic Attention Token співпрацює з браузером Brave. За допомогою токенів BAT компанії можуть придбати рекламний простір безпосередньо в мережі, а під час перегляду реклами частина всіх транзакцій повертається як рекламодавцям, так і користувачам.

Використовуючи токени BAT і браузер Brave, платформа прагне збалансувати конфіденційність користувачів, вигоду видавців та витрати рекламодавців. У цій анонімній системі користувачі отримують винагороду за свою увагу до цифрової реклами.

Навіщо купувати BAT?

BAT є прикладом того, як службові токени сприяють збільшенню випадків використання блокчейну, адже унікальна блокчейн-інфраструктура Basic Attention Token допомагає мінімізувати шахрайство з рекламою, покращує конфіденційність користувачів і забезпечує рекламодавців більшими прибутками від інвестицій завдяки покращеним можливостям таргентингу.

Поточна ціна BAT становить 0,23 долара. Не всі службові токени мають насправді унікальну пропозицію, але Basic Attention Token є яскравим прикладом монети, яка вирішує конкретну проблему за допомогою технології розподіленого реєстру з відкритим кодом. BAT, безперечно, є одним із найкращих службових токенів у Web3-просторі.

6. Binance Coin (BNB)

Що таке Binance Coin?

Binance Coin (BNB) — це криптовалюта, створена компанією Binance, яка стоїть за найбільшою за денним обсягом торгів серед усіх централізованих бірж (CEX) у Web3. Для живлення екосистеми Binance використовується BNB, що дозволяє трейдерам і компаніям використовувати BNB для різних комісій, наприклад, комісії за лістинг токенів та торгівлю на централізованій біржі.

BNB також використовується для сплати комісії за газ в Binance Smart Chain (BSC), яка є найбільш використовуваною децентралізованою блокчейн-мережею у світі. Він підтримує розробку користувацьких токенів і додатків, що призвело до збільшення корисності BNB, адже це важливий фактор під час використання мережі.

Утримуючи токени BNB, користувачі також можуть отримати знижки на комісію за торгівлю під час використання біржі Binance. Більше того, біржа Binance пропонує послуги стейкінга, і власники BNB можуть отримувати пасивний дохід на платформі.

Навіщо купувати BNB?

Binance є одним із найвпливовіших криптопроєктів у світі, і нативний токен цієї платформи відіграє ключову роль. Він живить низку різноманітних блокчейн-активів та сервісів компанії, зокрема найбільшу CEX і найбільш використовувану блокчейн-інфраструктуру.

Поточна ціна BNB становить 307 доларів, що значно нижче його історичного максимуму в 690 доларів. Це один із найбільш універсальних службових токенів у криптопросторі, тому поточний ціновий рівень може стати чудовою точкою входу для довгострокових інвесторів.

7. Ripple (XRP)

Що таке Ripple (XRP)?

XRP (також відомий як Ripple) — це цифровий актив, призначений для здійснення безпечних і масштабованих платежів. Компанія Ripple Labs Inc створила XRP, щоб забезпечити банки та постачальників платежів миттєвою та недорогою системою глобальних розрахунків.

XRP довів, що він швидший, безпечніший та ефективніший, ніж традиційні методи міжнародних переказів коштів, і дозволяє користувачам здійснювати транзакції за лічені секунди незалежно від їхнього географічного розташування.

XRP є одним із найпопулярніших службових токенів серед фінансових установ, адже він може миттєво забезпечити ліквідність для транскордонних транзакцій. Це економічно ефективний спосіб обробляти запити на обмін іноземної валюти, оскільки будь-яку фіатну валюту можна обміняти на XRP до того, як суму транзакції буде надіслано в будь-яку точку світу за лічені секунди.

Навіщо купувати XRP?

XRP досі має величезний потенціал як надійний, економічно ефективний спосіб переказу цифрових грошей по всьому світу, незважаючи на поточну судову справу проти Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

SEC прагне довести, що XRP є цінним папером, оскільки він створений централізованою компанією, тоді як Ripple стверджує, що для збору коштів не проводилося первинної пропозиції монет (ICO), і що токен безпеки XRP використовується в основному для захисту децентралізованого блокчейну під назвою XRP Ledger.

Багато різних службових токенів підпадають під ту ж категорію, що й XRP, адже, щоб досягнути своєї мети, організації необхідно мати певний рівень централізації. Очікується, що після судової справи XRP галузь отримає якусь нормативну ясність, що може значно підвищити загальну вартість XRP, якщо він вийде переможцем.

8. Chiliz (CHZ)

Що таке Chiliz?

Chiliz (CHZ) — це цифрова фінтех-платформа, яка спеціалізується на блокчейн-технології та залученні до спорту. Її мета полягає в тому, щоб використовувати інноваційну платформу для того, щоб залучити вболівальників і можливості монетизації для провідних світових спортивних брендів, зокрема команд, окремих спортсменів і федерацій.

Також технологія Chiliz дозволяє вболівальникам отримувати привілеї голосування за свої улюблені спортивні команди. З допомогою токенів CHZ можна придбати фан-токени, якими можна скористатися для участі в управлінні. Це не тільки робить уболівальників ближчими до повсякденних подій, але й забезпечує додатковий потік доходу для спортивних франшиз.

Завдяки Chiliz вболівальники мають можливість впливати на свої улюблені види спорту так, як ніколи раніше, й одержувати при цьому фінансову винагороду в фан-токенах за свою діяльність. Chiliz вже досягла величезного успіху, адже уклала партнерські угоди з великими спортивними організаціями, як-от LaLiga Santander, AC Milan тощо.

Навіщо купувати CHZ?

Власники CHZ мають право голосу та можуть впливати на процеси у великих спортивних організаціях абсолютно новими способами. В обмін за те, що їхні голоси були почуті, шанувальники отримують грошову винагороду. CHZ лежить в основі всього цього процесу, і саме тому він є одним із найпопулярніших токенів у Web3.

Поточна ціна CHZ становить 0,12 долара. Завдяки своєму корисному рішенню для великих спортивних компаній нативна криптовалюта екосистеми Chiliz має величезний майбутній потенціал, що робить її однією з найкращих службових монет, які варто придбати на довгострокову перспективу.

9. Ethereum (ETH)

Що таке Ethereum?

Ethereum (ETH) — це блокчейн-платформа з відкритим кодом, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати децентралізовані додатки. Ethereum підтримує смарт-контракти, що виконуються самостійно, в них договірні угоди записані в коді та виконуються автоматично при дотриманні певних умов.

Ethereum децентралізує зберігання даних і забезпечує однорангову взаємодію без участі третіх сторін, зокрема банків. Ethereum використовує власну нативну криптовалюту Ether, яка використовується для сплати комісії за газ щоразу при взаємодії з блокчейном.

Плата за транзакції є основним випадком використання Ethereum. Оскільки Ethereum підтримує майже 2000 незалежних децентралізованих додатків (dApps), ENS-домени та більшість невзаємозамінних токенів (NFT), це надає ETH величезної цінності в Web3-екосистемі.

Навіщо купувати ETH?

Завдяки тому, що ETH є засобом обміну в Web3, він широко використовується як інвестиційний засіб та цифрова валюта. Його корисність в якості засобу обміну є основним джерелом попиту на токен, який є другою за розміром криптовалютою за ринковою капіталізацією.

У 2022 році Ethereum завершив злиття , і блокчейн Ethereum перейшов на протокол proof-of-stake. Це робить мережу більш ефективною і з часом дозволить їй підтримувати ще більшу кількість додатків і користувачів. Безумовно, ETH є одним із найкращих службових токенів, які можна придбати зараз, щоб отримувати прибутки в майбутньому.

10. Yearn.Finance (YFI)

Що таке Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) — це децентралізована фінансова платформа, що дозволяє користувачам максимізувати їхні можливості прибутку. Завдяки Yearn.Finance користувачі можуть оптимізувати дохід від своєї криптовалюти, використовуючи набір автоматизованих стратегій.

YFI надає всі послуги, які пропонує консультант по традиційним фінансам чи банк, однак тут немає аналогічних комісій. Він схожий на традиційний хедж-фонд, за винятком того, що платформа аналізує найприбутковіші стратегії підвищення прибутковості в багатьох провідних DeFi-проєктах.

Платформа Yearn.Finance зручна та дуже проста в використанні, і будь-хто може отримати доступ до повного набору DeFi-послуг, якщо просто внесе кошти на платформу. Її інтуїтивно зрозумілий дизайн та вбудовані інструменти дозволяють користувачам збільшувати свої доходи і при цьому заощаджувати свої час та гроші.

Навіщо купувати YFI?

Власники службових токенів YFI отримують привілеї управління в Yearn.Finance DAO. Окрім того, токени можна отримати на платформі як винагороду за стейкінг, і це допомагає здійснювати транзакції, підтримувати рівень ліквідності та захищати платформу.

Це провідний DeFi-агрегатор, який пропонує повний набір необхідних інструментів, тому YFI є одним із кращих службових токенів на ринку криптовалют. YFI має напрочуд дефіцитну токеноміку, в обігу знаходиться лише 36 666 токенів. Його дефляційна структура зробила його першою криптовалютою, що вартує більше, ніж біткоїн, і дає їй великий потенціал для майбутніх прибутків від інвестицій.

11. Enjin Coin (ENJ)

Що таке Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) — це популярна криптовалюта, що використовується в Enjin Network. Токен розробили на базі Ethereum спеціально для того, щоб можна було легко створювати цифрові активи для блокчейн-ігор .

Enjin дозволяє розробникам і гравцям створювати віртуальні товари, які мають унікальні функції. Сюди може входити можливості торгівлі в грі, змінні рівні дефіциту тощо. Службові токени ENJ представляють собою метод блокування ліквідності в ігрових цифрових активах, що забезпечує майже миттєву торгівлю з низьким ковзанням у секторі блокчейн-ігор.

Службові токени ENJ зазвичай служать для створення ігрових цифрових активів, але ними також можна сплатити транзакції в Enjin Network, і вони допомагають розробникам створювати ігри на основі NFT. Торгові маркетплейси, сумісні з ENJ, можна переносити в спеціально створені dApps, і це допоможе геймерам в блокчейні отримати зручний користувацький досвід.

Навіщо купувати ENJ?

Enjin Coin має величезну корисність в екосистемі Enjin, яка є комплексним набором інструментів, що допомагають підвищити загальний рівень розробки в GameFi. ENJ полегшує процес створення ігрових додатків на блокчейні, тому відіграє важливу роль у революції блокчейн-ігор.

Наразі токени ENJ коштують 0,40 долара і мають великий потенціал зростання. Зі збільшенням популярності блокчейн-ігор, ймовірно, ширитимуться унікальні криптоактиви, які використовують засоби ENJ. Як наслідок, ENJ є одним із кращих службових токенів, які варто придбати прямо зараз.

12. Decentraland (MANA)

Що таке Decentraland?

Decentraland — це платформа віртуальної реальності, що працює на базі блокчейну Ethereum. Цифрова валюта Decentraland називається MANA, і вона використовується для купівлі землі та внутрішньоігрових активів. Decentraland дає своїм користувачам повне право власності на цифрові активи у своєму віртуальному світі.

Усе, що будують люди в Decentraland — художні галереї, музичні центри, замки, магазини, парки розваг — залишатиметься у їхній власності, доки вони зможуть платити за землю. Світ метавсесвіту дає користувачам безпрецедентний рівень контролю над їхнім ігровим досвідом, тому кількість активностей, які можна здійснювати в віртуальному просторі, постійно збільшується.

Decentraland пропонує захоплюючу можливість тим людям, які шукають спосіб створювати щось або співпрацювати в спільному віртуальному світі. Користувачі можуть монетизувати свої творіння з допомогою токену MANA, який є засобом обміну на маркетплейсі платформи.

Токени MANA використовуються для купівлі та продажу земельних ділянок LAND у вигляді NFT, власних аватарів, унікальних внутрішньоігрових предметів тощо. Власники токенів також отримують привілеї управління, адже завдяки децентралізованій автономній організації (DAO) Decentrland використовує демократичну систему правління.

Навіщо купувати MANA?

Токен MANA представляє зростаючу платформу, яка може революціонізувати цифровий ландшафт у найближчі роки. Decentraland — це швидкозростаючий проєкт, який люди по всьому світу можуть використовувати як для роботи, так і відпочинку, і це робить службовий токен MANA одним із кращих варіантів для довгострокових інвестицій.

Поточна ціна MANA становить 0,58 долара. На даний момент це одна з найцінніших криптовалют у GameFi-секторі за ринковою капіталізацією. Завдяки вбудованим корисним функціям токена підтримується постійний попит на нього, адже ігровий світ, який він підтримує, є дуже популярним. Блокчейн-мережі можуть сприяти початку нової ігрової епохи, і токен MANA може стати ключовим гравцем у цьому процесі.

Який службовий токен найкраще зараз придбати?

Можливо, найкраща утилітарна криптовалюта, яку зараз можна придбати, — це Metacade (MCADE). Його використовують для сплати винагород у режимі Рlay-to-Еarn в найбільшій онлайн-аркаді, і на відміну від монет, які представляють інші GameFi-платформи, MCADE підтримує величезну кількість ігрових процесів в одному місці.

Цифрові валюти на ранній стадії, як-от MCADE, мають величезний потенціал для зростання. Оскільки Metacade пропонує своїм користувачам комплексний ігровий процес і щедрі можливості винагороди, прогнозують, що він стане провідним гравцем у GameFi-секторі.

Поширені питання про криптовалюту

У чому полягає корисність токена?

Криптовалюта зазвичай має корисність на конкретній платформі, коли її класифікують як засіб обміну, щоб полегшує однорангові транзакції. Це виділяє службові токени з-поміж цифрових валют, адже їх використовують для передачі вартості від однієї незалежної сторони до іншої в обмін на цифровий товар, послугу чи актив.

Яка криптовалюта має реальну корисність?

Більшість провідних криптовалют мають реальну корисність. Так, лише деякі криптовалют не мають корисних функцій. Серед таких винятків можна згадати мем-монети та скам-токени; однак мем-монети все одно можна використовувати як засіб обміну, доки в блокчейні є ліквідні токенів.

Які альткоїни мають найбільшу корисність?

Нативні токени великих проєктів, зокрема Binance, AltSignals і Metacade, мають широкі корисні функції. Кожен проєкт пропонує щось унікальне користувачам блокчейну, а службовий токен допомагає кожній екосистемі працювати по-різному.

Взяти участь у завершальному етапі передпродажу Metacade можна тут .