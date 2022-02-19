Незважаючи на високу волатильність крипторинку, Binance Coin (BNB) , здається, тримається стабільно. З початку лютого ця монета непогано зростає і найближчими днями може здорожчати ще більше. Розглянемо деякі важливі моменти:

BNB торгується в межах своєї зони попиту в діапазоні від 396 до 405 доларів.

На момент виходу статті монета торгувалася приблизно за 402 долари.

Бичача активність навколо цієї зони може найближчим часом підштовхнути BNB до 475 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Binance Coin (BNB): цінова дія та аналіз

Хоча останніми днями спостерігається деяка волатильність на ринку криптовалют, Binance Coin (BNB) коливається у важливій зоні попиту в межах від 396 до 405 доларів. Біля цієї зони відбувається значна бичача активність, і на даний момент BNB знаходиться на позначці 402 долари.

Прогнозуємо, що «бики» підштовхнуть BNB до 475 доларів. Це означає, що поточна ціна зросте майже на 20%. Проте є важливі пороги, за якими варто стежити. По-перше, якщо BNB не вдасться утримати зону підтримки в 393 долари, то ведмеді спробують знизити ціну ще більше.

Окрім того, будемо стежити, як скоро BNB зможе перетнути 50-денну просту ковзну середню, що становить 430 доларів. Якщо це станеться найближчими днями, то, можливо, буде вирішальний прорив, завдяки якому BNB зможе наблизитися до 500 доларів.

Чому варто придбати Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) входить до списку топ-5 криптовалют за ринковою капіталізацією. Це перевірений актив, якому довіряють багато людей. Хоча можна сказати, що BNB – це не той тип криптовалюти, що принесе 100-кратний прибуток за рік чи два, але якщо ви шукаєте стабільний і постійний прибуток, тоді це чудовий варіант для вашого інвестиційного портфелю.