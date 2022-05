Binance, найбільша за обсягом торгів світова біржа криптовалют, оголосила, що відновлює спотову торгівлю для пар Terra (LUNA) і TerraUSD (UST).

Криптовалютна біржа призупинила торгівлю LUNA/BUSD і UST/BUSD через крах Terra. Але на знак того, що ринок ще може побачити відновлення стейблкоїну UST і наразі «поховану» LUNA, Binance дозволяє торгувати ними.

Біржа оповістила своїх користувачів, що таке рішення прийняли після того, як валідатори блокчейну Terra здійснили заходи, щоб «відновити виробництво блоків, вимкнути обмін в мережі та закрити канали IBC».

«Binance відновить спотову торгівлю цими торговими парами 13 травня 2022 року о 17:00 за київським часом. Будуть доступні LUNA/BUSD та UST/BUSD».

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022.

