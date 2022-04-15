Одна з найперших бірж цифрових активів AEX здійснила лістинг FLUX, про це повідомили на офіційному вебсайті біржі. Спотова торгівля парою FLUX/USDT розпочнеться 16 квітня о 12:00 за Києвом.

Перш ніж відбудеться офіційний старт, пройдуть такі заходи:

Захід, присвячений внесенню коштів

Під час цього етапу користувачі можуть внести на рахунок FLUX на будь-яку суму, а винагороди будуть сплачувати відповідно до розміру їхньої частки поповнення. Загальний пул винагород становить 5600 доларів США, які будуть сплачувати в токенах Global AEX Token (GAT). Винагороди виділятимуть за принципом «першим прийшов – першим обслуговуєшся», доки не закінчаться запаси.

Торговий конкурс FLUX

Наступною подією стане торговий конкурс FLUX. Будь-який користувач, який виконує транзакції за допомогою пари FLUX/USDT, може стати учасником цього конкурсу. Його переможець отримає GAT на суму 3000 доларів. Ті, хто займуть з другого по п’яте місця, розділять між собою GAT загальною вартістю 3000 доларів.

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Завершуючий захід передбачає розіграш токенів FLUX на суму 400 доларів, які розділять між собою дві особи. Вони змагатимуться у конкурсі, де їм ставитимуть питання, це пройде в офіційній англійській групі Telegram AEX.

Нарешті, є група FLUX Official Group Promo, з якої користувачі офіційної групи FLUX пересилають афішу заходу FLUX групі цього проєкту та заповнюють форму, щоб взяти участь в ейрдропі, в якому обіцяють дати FLUX на суму 200 доларів.

Про AEX

АEX є однієї з перших криптобірж у світі, тому вона завжди відігравала важливу роль у торгівлі та обізі токенів. Вона поступово відходила від ролі оригінальної платформи для транзакцій, адже ринок збільшується, і в останні роки з’явилися різні похідні криптовалют. AEX стала глобальним постачальником послуг з управління цифровими активами, що виступає за стабільну оцінку активів і безпечне інвестування.

Про GAT

GAT — це глобальний універсальний кредитний токен, який запустила біржа AEX. На момент написання статті він торгувався за 0,06 долара, а добовий обсяг торгівлі становив 29,3 млн доларів.

Про FLUX

Flux представляє собою останнє покоління масштабованої децентралізованої хмарної інфраструктури. Як стверджують, він дозволяє користувачам розробляти, запускати додатки та керувати ними на кількох серверах.

Екосистема Flux — це повноцінний набір децентралізованих обчислювальних послуг і рішень «блокчейн як послуга», які пропонують сумісне децентралізоване середовище розробки, подібне до AWS.

На момент написання статті FLUX торгувався за 1,48 долара, добовий обсяг торгів сктановив 11,6 млн доларів.