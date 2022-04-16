На початку квітня монета Harmony (ONE) зазнала серйозних розпродажів. Вона фактично сягнула мімімального рівня від кінця лютого і, здавалося, продовжить падати. Але зараз, схоже, що токен відновлюється. Як довго може тривати цей висхідний тренд? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо основні моменти:

Протягом останніх тижнів Harmony вдалося зберегти потужні підтримку на рівні 0,1130 долара.

За останні 24 години монета зросла на 6%, однак її втрати за тиждень складають 10%.

Схоже, що ралі останніх кількох днів не протримається довго.

Джерело даних: Tradingview

Чому нинішній тренд Harmony (ONE) закінчиться?

Існує дуже велика різниця між відновленням і розворотом тренду. Після тривалого ведмежого періоду монети з часом трохи відновлюються, але в цілому ведмежі умови зберігаються. Саме це зараз відбувається з Harmony (ONE).

Хоча протягом останніх кількох днів монета дещо зросла, ми не думаємо, що в середньостроковій перспективі ведмежа тенденція зміниться. Фактично ONE досі тримається значно нижче своїх 25- та 50-денних SMA. Крім того, подивившись на графік, бачимо, що монета утворила перевернуту чашку з ручкою.

Ці два фактори свідчать про те, що ведмежий тренд ще не закінчився. Можливо, гарною новиною для інвесторів ONE буде той факт, що монета продовжує торгуватися вище важливої зони підтримки на рівні 0,113 долара. Але якщо вона опуститься нижче цього порогу, будуть подальші втрати.

Як скористатися ситуацією з Harmony (ONE)?

Зараз для Harmony існує величезний ризик зниження. Найкраще, що може зробити інвестор, — протягом тижня спостерігати за її ціновою дією. Якщо бикам зможуть утримувати позначку в 0,11 долара, тоді варто придбати цей актив і виходити з ринку, як приріст складе максимум 20%.

Існують дуже низькі шанси, що ONE буде зростати. Якщо токен опуститься нижче рівня підтримки, зачекайте десь тиждень, доки він консолідується, а потім вже купуйте.