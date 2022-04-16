Біткоїн часто називають інструментом захисту від інфляції, і не дарма. Він може стати чудовим сховищем багатства, навіть попри те, що має мінливу природу. Однак на додаток до нього є й інші криптоактиви, які можуть допомогти вам краще пережити бурю інфляції. Ось чому варто звернути на них увагу:

Наразі криптоактиви є частиною основної фінансової галузі.

На ринку криптовалют багато ліквідності, тому дуже просто конвертувати їх в гроші.

Вартість криптовалют ще має великий потенціал і може в майбутньому зростати.

Отож, якщо ви стурбовані через зростання інфляції в США, пропонуємо вам два криптоактиви, які можуть допомогти пережити складні часи. Ось наш список:

Pax Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) — це стейблкоїн, вартість якого безпосередньо прив’язана до ціни на золото. По суті, ця монета дзеркалить рух ціни на золото на реальному ринку. На сьогодні, як відомо, немає кращого захисту від інфляції, ніж золото.

Останніми днями спостерігається зростання цін на золото, оскільки в США оприлюднюють нові дані про інфляцію. Pax Gold дозволяє отримати доступ до дорогоцінного металу, потрібно просто придбати децентралізовані криптоактиви.

Біткоїн (BTC)

Якщо золото викликає у вас сумнів, завжди можна звернутися до класного інструменту захисту від інфляції, який пропонує криптопростір. Біткоїн (BTC) завжди займав значну частину інвестиційних портфелів по всьому світу, бо він має імунітет проти швидкої інфляції.

До того ж, з часом вартість BTC може різко збільшитися. Біткоїн пізно почав корелювати з технологічними акціями. Такі акції часто розглядаються як активи зростання, і тому ця монета може принести вам прибутки від розвитку індустрії технологій і при цьому зберегти ваші дорогоцінні гроші.