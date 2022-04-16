На початку цього тижня Ethereum (ETH) різко впав, але зараз вже відновлюється. Монета продемонструвала неймовірну стійкість попри великий тиск на ринку. Зараз, схоже, ETH готується до серйозного прориву, але як це може статися? Нижче зазначимо те, що вам потрібно знати в першу чергу:

Після нещодавнього падіння ETH вдалося відновити важливу підтримку на рівні 3000 доларів.

Наразі ціна монети значною мірою консолідується вище 3000 доларів.

ETH вже перетнув свою 50-денну SMA, і далі буде більше прибутків.

Джерело даних: Tradingview

Який потенціал росту має ETH?

Протягом більшої частини 2022 року здавалося, що ріст Ethereum обмежений позначкою в 4000 доларів. Цього року монеті не вдалося перевищити цей поріг, і щоразу, коли вона до нього наближається, вона знову зазнає невдачі. На даний момент не думаємо, що ETH має бичачий імпульс, необхідний для того, щоб зрости до 4000 доларів.

Натомість ми очікуємо, що ціна монети триматиметься трохи вище 3000 доларів. Як тільки буде достатній імпульс, ETH, скоріше за все, підніметься вище 3200 доларів і врешті-решт найближчими днями спробує подолати свою 100-денну SMA на рівні 3600 доларів. Якщо це станеться, то підйом становитиме приблизно 30%.

Але якщо бики не зможуть утримати позначку в 3000 доларів, такий прогноз стане неактуальним. ETH залишається дуже нестабільним токеном, і якщо не вдасться втримати поточні тенденції, напевно, він опуститься нижче 3000 доларів.

Коли ETH зросте до позначки в 4000 доларів?

Вирішальний бичачий прорив ETH настане, коли монета підніметься вище 4000 доларів. Дійсно багато інвесторів спостерігають за цим рівнем вже протягом останніх чотирьох місяців.

Однак зараз немає достатніх передумов, щоб припустити, що найближчим часом ETH зросте вище 4000 доларів. Натомість монета, ймовірно, буде коливатися в діапазоні від 2700 до 3600 доларів. Та ситуація може змінитися, коли завершиться другий квартал цього року. Також прогнозують, що до кінця 2022 року ETH сягне позначки в 10 000 доларів.