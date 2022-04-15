Чи варто купувати Solana? 5 моментів, які треба врахувати

Solana — це провідний блокчейн-проєкт, який прагне стати лідером криптогалузі. Його запустили у 2019 році, і відтоді він зміг залучити понад 335 мільйонів доларів від компаній венчурного капіталу. Його нативний токен SOL став однією з найбільших криптовалют, його ринкова капіталізація становить понад 33 мільярди доларів. Отож, нижче зазначимо п’ять основних моментів, які слід враховувати при купівлі Solana.

Solana — вбивця Ethereum

Ethereum — це провідний блокчейн-проєкт, який прагне стати основною платформою для розробників блокчейну. Ця платформа має важливе значення для галузі, її використовують для створення деяких з найпопулярніших платформ. Одними з найвідоміших блокчейнів, створених за допомогою Ethereum, є Decentraland, Aave, Axie Infinity і Uniswap.

Ethereum відомий тим, щоб він не дуже ефективний. Це платформа другого покоління, тому додатки, створені за допомогою цієї мережі, мають низьку швидкість і високу вартість. Наприклад, середня вартість транзакції в Ethereum становить понад 20 доларів, а це значна сума для більшості людей. Гірше того, оскільки ця платформа використовує механізм proof-of-work, Ethereum є енергозатратним, адже майнінг Ether обходиться близько 2,5 доларів на день.

Саме тому Solana намагається створити платформу, яка буде значно швидшою, більш доступною та енергоефективною. Ethereum обробляє менше 20 транзакцій за секунду, а-от Solana може обробляти понад 2000 TPS.

Окрім того, Solana є екологічно чистою, адже вона використовує технологію proof-of-stake, яка покладається на валідаторів. І найголовніше, вартість транзакції у мережі Solana значно нижча, наприклад, комісія за транзакцію становить близько 0,00025 долара. Тому протягом останніх кількох місяців все більше розробників використовують Solana.

Екосистема Solana постійно зростає

Наступний важливий момент, який вам потрібно знати, — це те, що екосистема Solana зростає, оскільки розробники шукають альтернативу для Ethereum. Останні кілька років кількість додатків, що з’являються в цій мережі, постійно збільшується.

Деякі додатки, які використовують мережу Solana, нам добре відомі. Наприклад, Brave Brower використовує Solana для живлення свого токена Basic Attention Token (BAT). Brave – це популярний браузер, яким користуються понад 50 мільйонів людей по всьому світу. Їм платять за перегляд реклами під час серфінгу в Інтернеті.

Audius – це ще один додаток на базі Solana. Це платформа для потокової передачі музики, яка прагне стати конкурентом Spotify, Apple Music, Amazon Music тощо. Завдяки Audius незалежні музиканти можуть заробляти гроші, коли люди слухають їхню музику.

Також Solana використали при створенні класного додатка StepN, який робить революцію в фітнес-індустрії. Користувачі спочатку купують NFT, а потім їм дають винагороди за допомогою токена GMT. За останні кілька місяців ринкова капіталізація StepN стрімко зросла.

Загалом, розробники використовують Solana для створення всіх типів додатків. За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість (TVL) цієї мережі становить понад 6 мільярдів доларів. Саме тому за розміром вона займає п’яту сходинку після Ethereum, Terra, BNB Chain і Avalanche.

Solana стикається з серйозною конкуренцією

Якщо ви бажаєте придбати Solana, вам варто знати, що мережа стикається із сильною конкуренцією, адже все більше розробників намагаються скинути Ethereum з п’єдесталу. І таких проєктів багато. Найбільшим конкурентом Solana є сам Ethereum.

Хоча Ethereum відомий своєю низькою швидкістю та неефективністю, його розробники створюють Ethereum 2.0. Команда Ethereum хоче здійснити перехід від мережі proof-of-work до мережі proof-of-stake, а це означає, що транзакції будуть підтверджуватися за допомогою валідаторів, а не майнінгу.

Більше того, Ethereum використовуватиме технологію під назвою шардинг, яка зробить його транзакції набагато швидшими. Саме тому існує ймовірність, що більше людей буде користуватися Ethereum.

По-друге, Solana зіштовхується з конкуренцією з боку таких платформ, як Terra, Avalanche, Polygon, Cronos, Fantom і Tron. Деякі з цих платформ мають більшу швидкість, аніж Solana. Наприклад, Avalanche може обробляти понад 4500 транзакцій за секунду.

Також Kadena здатна обробляти понад 480 000 транзакцій за секунду, хоча вона й використовує механізм proof-of-work. Отож, найближчими роками Solana, ймовірно, матиме багато конкурентів, адже все більше проєктів з’являється в цій галузі.

TVL у Solana знижується

Хоча Solana є децентралізованою платформою, але реальність така, що вона використовує для роботи кілька централізованих платформ, як-от Amazon і Cloudflare. Тому, коли на цих платформах відбувається збій, Solana та додатки, розміщені в її екосистемі, як правило, страждають від цього.

Протягом минулого року Solana пережила десь 6 збоїв, найбільше було в децентралізованому секторі. Наприклад, у січні вона зазнала збою, в результаті якого вона кілька днів не працювала.

Внаслідок таких збоїв багато розробників вирішили використовувати інші платформи для створення своїх додатків. Більше того, загальна сума грошей, які знаходяться в мережі Solana, постійно знижується. Загальна заблокована вартість (TVL) впала від історичного максимуму в 14,9 мільярда доларів десь до 6 мільярдів доларів.

Серед додатків, у яких різко знизилася TVL, варто згадати Sabre, Serum і Almond. У Marinade Finance, Raydium і Solend також спостерігається різке зниження TVL.

На Solana чекає невизначене майбутнє

Протягом останніх кількох років блокчейн-платформа Solana демонструвала високі результати. Вона стала однією з тих монет, яку найчастіше продають у світі. За даними Staking Rewards, наразі стейкерів утримують токени Solana вартістю понад 30 мільярдів доларів. Це дуже серйозна сума.