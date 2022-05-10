Протягом наступних трьох років Binance виступить ексклюзивним крипто-спонсором чотирьох змагань, організованих Бразильською конфедерацією футболу (CBF).

Binance, найбільша у світі за обсягом торгів криптобіржова платформа, оголосила про нове партнерство з національною футбольною організацією Бразилії, згідно з яким ця криптовалютна платформа стане офіційним спонсором чотирьох змагань, які проводить Бразильська конфедерація футболу (CBF).

Чанпен Чжао, генеральний директор і засновник Binance, заявив, що така співпраця сприятиме поширенню криптовалют у Бразилії, враховуючи той факт, що футбол у цій країні користується величезною популярністю.

«Спорт є важливою рушійною силою, що дозволяє залучити людей. Оскільки футбол тісно пов’язаний з бразильською ідентичністю та культурою, наше партнерство з CBF має важливе значення, адже допоможе розширити впровадження криптовалют і принесе позитивні результати нашим користувачам, криптовалютній та блокчейн-спільноті, а також бразильському суспільству в цілому», – повідомив Чжао.

Згідно з дописом у блозі, який біржа Binance опублікувала у понеділок, трирічна угода передбачає, що криптогігант виступить ексклюзивним крипто-спонсором Brasileirão Assaí, Brasileirão Female Neoenergia, Brasileirão Female A-2 і Brasileirão Female A-3.

За умовами цієї угоди, Binance зможе прорекламувати себе під час цих змагань. З іншого боку, біржа допоможе розробити фан-токени та NFT для CBF.

Ця угода з CBF дозволить збільшити присутність Binance в бразильському спортивному просторі, також біржа підписала угоди з футбольним клубом Paulistão Sicredi і Santos.

На міжнародній арені Binance співпрацює з португальським футбольним гігантом Porto та італійським Lazio. Також біржа виступила спонсором Кубку африканських націй 2022.