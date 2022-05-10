Зараз Ethereum (ETH) переживає серйозний низхідний тренд. Ця монета порушила кілька важливих зон підтримки і вперше за кілька тижнів впала нижче позначки в 2500 доларів. Це падіння виникло на тлі розпродажів на загальному крипторинку, і, цілком ймовірно, збитки будуть збільшуватися. Розглянемо основні моменти:

ETH стабільно торгується у ведмежій зоні і, можливо, протягом найближчих тижнів втратить позначку в 2000 доларів.

Малоймовірно, що відбудеться розворот тенденції, адже власники ETH швидко розпродають свої активи.

Якщо монета опуститься нижче 2300 доларів, то варто очікувати різке падіння.

Джерело даних: Tradingview

Чи є якась надія для Ethereum (ETH)?

Схоже, розпродажі у криптопросторі значною мірою викликані тим, що збільшуються панічні настрої щодо стагфляції в США. Також інвестори оцінюють новини про те, що американська економіка цього року може значно сповільнитися і навіть потрапити в різку рецесію.

Ми очікуємо, що за таких економічних умов Ethereum та ринок в цілому будуть дуже нестабільними в середньостроковій перспективі. Хоча загальний довгостроковий прогноз для Ethereum залишається позитивним, найближчі кілька тижнів будуть важкими.

ETH втратив дві важливі зони підтримки на рівні 2800 і 2500 доларів і зараз наближається до наступної підтримки в 2300 доларів. До цього часу ця зона трималася непорушно. Проте дуже важко уявити, що цінова дія монети протримається довго вище позначки в 2300 доларів. Тиск на ETH буде збільшуватися, і, ймовірно, монета опуститься нижче 2300 доларів, а незабаром після цього вона може швидко впасти нижче 2000 доларів.

Чого чекати інвесторам Ethereum?

Більшість інвесторів Ethereum зазвичай тримають монету тривалий час. Причин для паніки немає. Нинішнє падіння значною мірою було прогнозоване. Якщо ви й досі вірите в криптовалюту, то ETH — це одна з тих монет, яку не можна залишити поза увагою. Навіть попри нещодавній розпродаж, 2022 рік може закінчитися для ETH краще, ніж він розпочався. Однак ми прогнозуємо, що ця монета різко впаде найближчими тижнями.