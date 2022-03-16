Біржа FTX отримала першу криптовалютну ліцензію в Дубаї

Біржова платформа FTX отримала нову ліцензію на віртуальні активи в Дубаї. Це перша біржа, яка отримала такий дозвіл, і в результаті цього FTX сподівається відкрити там регіональні офіси, щоб обслуговувати регіональний ринок. Що нам відомо про цю останню угоду:

FTX стала першою компанією з цифрових активів, яка отримала дозвіл на діяльність у Дубаї.

Нещодавно ця біржа розширила свою присутність в Європі і відкрила нові офіси на Кіпрі.

Однак після цих новин ціна FTX Token майже не змінилася.

Джерело даних: Tradingview

Чи вплине ситуація в Дубаї на FTX Token?

2022 рік почався досить продуктивно для FTX. На початку року ця біржа підтвердила, що залучила близько 400 мільйонів доларів у новому раунді фінансування. Таким чином, вартість компанії склала 32 мільярди доларів.

Більше того, FTX розширює свою присутність в Європі і отримав дозвіл на здійснення операцій на Кіпрі. Те, що біржі вдалося здобути ліцензію в Дубаї, свідчить про те, що компанія цілеспрямовано намагається розширитися по всьому світу, особливо в тих регіонах, на яких традиційно досить обмежено представлений ринок криптовалютних деривативів. Проте не лише FTX активно завойовує Близький Схід. Нещодавно Binance здобула ліцензію на здійснення операцій в Бахрейні.

Проте інвестори ще не повністю скористалися цією новиною про ліцензію. На момент виходу статті ціна токена FTX у внутрішньоденній торгівлі майже не змінилася. Монета коштувала 40,32 долара, тобто впала менше ніж на 1%.

Чи може FTX стати глобальним?

До цього часу FTX домінував на ринку деривативів у США. Проте зараз доступний величезний ринок, особливо в тих країнах, які досить схвально ставляться до криптовалют.

Для початку можна стартувати в країнах Близького Сходу. Якщо FTX зможе закріпити свої позиції в Дубаї, то в довгостроковій перспективі його команді буде набагато легше розширити свої послуги в більш широкій глобальній клієнтській базі.