На момент написання статті ціна RAIN, токена Rainmaker Games, становила 0,29 долара. Обсяг торгів цієї зовсім нової криптовалюти за 24 години склав 765 000 доларів.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати RAIN, ця стаття саме для вас.

Оскільки RAIN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RAIN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RAIN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RAIN.

Це нативний токен Rainmaker Games, безкоштовної глобальної платформи, де можна грати в сотні ігор P2E. Команда її творців називає її порталом у світ P2E, де кожен може грати, заробляти, вчитися та спілкуватися з іншими учасниками у зовсім новий спосіб.

Геймери всіх рівнів зможуть з легкістю переходити від однієї гри до іншої, тренуватися, навчатися, керувати заробітками, спілкуватися в чаті та проходити перевірку гільдії — і все це на одній платформі, що керується даними.

Rainmaker створює найбільшу глобальну платформу для гравців і, у свою чергу, найбільший інформаційний генератор для P2E. Його команда прагне, щоб він став основним центром і панеллю запуску для ігор, а також безцінним джерелом даних для гільдій, за допомогою яких вони можуть створювати більш підковані команди.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

За прогнозами Price Prediction, цього року ціна Rainmaker Games сягне щонайменше 0,36 долара. Максимальна вартість монети може становити 0,43 долара.

Наступного року ціна Rainmaker Games буде щонайменше 0,55 долара. Максимальна ціна монети може зрости до 0,62 долара, а середня річна ціна становитиме 0,57 долара.

У 2024 році ціна RAIN складе як мінімум 0,79 долара. Очікується, що максимальна ціна RAIN становитиме 0,95 долара. У 2025 році токен перевищить 1 долар, а його мінімальна вартість буде 1,14 долара.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022