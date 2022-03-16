На момент написання статті ціна RAIN, токена Rainmaker Games, становила 0,29 долара. Обсяг торгів цієї зовсім нової криптовалюти за 24 години склав 765 000 доларів.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати RAIN, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати RAIN

Оскільки RAIN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RAIN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RAIN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на RAIN

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RAIN.

Що таке RAIN?

Це нативний токен Rainmaker Games, безкоштовної глобальної платформи, де можна грати в сотні ігор P2E. Команда її творців називає її порталом у світ P2E, де кожен може грати, заробляти, вчитися та спілкуватися з іншими учасниками у зовсім новий спосіб.

Геймери всіх рівнів зможуть з легкістю переходити від однієї гри до іншої, тренуватися, навчатися, керувати заробітками, спілкуватися в чаті та проходити перевірку гільдії — і все це на одній платформі, що керується даними.

Rainmaker створює найбільшу глобальну платформу для гравців і, у свою чергу, найбільший інформаційний генератор для P2E. Його команда прагне, щоб він став основним центром і панеллю запуску для ігор, а також безцінним джерелом даних для гільдій, за допомогою яких вони можуть створювати більш підковані команди.

Чи варто купувати RAIN сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на RAIN

За прогнозами Price Prediction, цього року ціна Rainmaker Games сягне щонайменше 0,36 долара. Максимальна вартість монети може становити 0,43 долара.

Наступного року ціна Rainmaker Games буде щонайменше 0,55 долара. Максимальна ціна монети може зрости до 0,62 долара, а середня річна ціна становитиме 0,57 долара.

У 2024 році ціна RAIN складе як мінімум 0,79 долара. Очікується, що максимальна ціна RAIN становитиме 0,95 долара. У 2025 році токен перевищить 1 долар, а його мінімальна вартість буде 1,14 долара.

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