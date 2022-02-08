Біржовий фонд WGMI інвестуватиме в компанії 80% доходу від майнінгу BTC.

До складу фонду входять 5 компаній, що займаються майнінгом біткоїнів і на 90% використовують відновлювані джерела енергії.

Біржовий фонд Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) дебютував на фондовому ринку Nasdaq і надав інвесторам ще одну можливість отримати доступ до криптовалют через інвестиції в акції компаній, що займаються майнінгом біткоїну (BTC-USD).

Активно керований біржовий фонд (ETF) торгується під тикером WGMI.

Хоча фонд не передбачає прямих інвестицій у криптовалюти, його активи знаходяться в компаніях, що займаються майнінгом криптовалют і принаймні 50% прибутку отримують від майнінгу біткоїну.

Також інвестиції роблять в компанії, що мають відношення до криптовалют і які займаються виробництвом обладнання та програмного забезпечення для майнінгу, або ті, які надають майнерам біткоїну послуги, пов’язані із криптовалютою.

Інвестуйте в регульовані компанії з майнінгу біткоїну

Загальний коефіцієнт витрат WGMI становить 0,75%, і фонд робить початкові інвестиції у провідні компанії з майнінгу BTC та провайдери.

До них належать Argo Blockchain Bitfarms, CleanSpark, Marathon Digital Mining, Stronghold Mining, Riot Blockchain і Hive Blockchain. Іншими компаніями, які інвестують, є Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia Corp і Samsung Electronics.

Коментуючи компанії, які обирає цей ETF, генеральний директор Valkyrie Лія Вальд зазначила :

«Ці компанії повністю регулюються так само, як і будь-яка інша публічна компанія, і дають інвесторам ще один спосіб отримати непрямий доступ до простору цифрових активів».

У портфелі WGMI компанії, які на 77% використовують відновлювану енергію

Майнінг біткоїну — це багатомільярдна галузь, і оскільки вона зростає, декілька провідних світових компаній намагаються отримати потік доходів, залучаючи в екосистему інвесторів, які шукають можливості в таких секторах, як нафта та золото.

Уже кілька років майнери біткоїнів використовують зелені джерела енергії, зокрема енергію вітру, сонця та води, і цим скорочують використання викопного палива та все більше відсувають дебати про величезне споживання енергії біткоїнами на задній план.

У Valkyrie повідомили , що до портфелю WGMI входять компанії, які на 77% використовують відновлювані джерела енергії, і це гарна новина, що, ймовірно, залучить екологічно свідомих інвесторів. Як зазначають в інформаційній розсилці від Valkyrie, п’ять найбільших компаній у їхньому портфелі на 90% використовують відновлювані джерела енергії.

Де можна придбати WGMI ETF?

За даними Valkyrie, цей ETF, як і інші, які пропонує компанія, доступні через кількох провайдерів. Отримати доступ до фонду можна за допомогою Charles Schwab, E-Trade, Fidelity, Interactive Brokers, Robinhood та TD Ameritrade тощо.

Джерело зображення: Valkyrie