Протягом останніх кількох тижнів спостерігалось коливання флагманської криптовалюти, але зараз, схоже, біткоїн (BTC) починає демонструвати стійкість. Монета знову зросла до 40 000 доларів, і згідно з новими даними, цьому значною мірою сприяє потік інституційних грошей. Ось що відомо наразі:

За новими даними, в операціях з BTC переважають транзакції на суму понад 100 000 доларів.

Починаючи з 2020 року інституційні гроші домінують в ліквідності BTC.

На момент виходу статті монета торгувалась за 40 974 долари, тобто за 24 години її ціна практично не змінилася.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе біткоїн (BTC) сягнути 50 000 доларів найближчим часом?

На початку 2022 року робили досить амбітні прогнози щодо біткоїну. Деякі аналітики навіть думали, що до кінця року монета сягне 250 000 доларів. Дійсно, за найбільш консервативними оцінками, до кінця року BTC мав би коштувати 100 000 доларів.

І це ще може статися. Зрештою, зараз навіть ще не розпочався другий квартал. З огляду на те, як рухається загальний ринок криптовалют, можемо сказати, що біткоїн буде різко коливатися. Малоймовірно, що найближчим часом він зросте до 50 000 доларів.

Протягом більшої частини 2022 року BTC в основному торгувався в діапазоні між 45 000 і 35 000 доларів, і ми очікуємо, що ця тенденція продовжиться найближчим часом. Також варто зазначити, що потік інституційних грошей буде зростати до кінця року.

Чому установи купують біткоїн (BTC)?

Цьому є декілька причин. Перш за все, монета досить суттєво відкотилася від своїх історичних максимумів. Саме тому власники великих капіталів мають ідеальну точку входу, щоб придбати біткоїн та отримати в майбутньому прибутки.

Окрім того, біткоїн є безпечним варіантом на ринку криптовалют. Його вважають золотим стандартом, тому установи і купують його, бо прагнуть безпеки та надійності, які він пропонує.