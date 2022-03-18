Ethereum (ETH) продовжує демонструвати скромні прибутки, і протягом останніх кількох днів зміцнюється його цінова дія. Зараз монета наближається до дуже важливого зони опору, і є цілком реальні шанси, що вона її подолає. Що це означає? Пояснимо кілька важливих моментів:

Зараз Ethereum (ETH) піднявся до тижневого максимуму і, як очікується, продовжить зростати.

Монета наближається до своєї 50-денної EMA на рівні 2820 доларів.

На момент виходу статті ETH торгувався за 2810 доларів, тобто за добу зріс приблизно на 4%.

Джерело даних: Tradingview

Чому Ethereum (ETH) сягне 3200 доларів

Зона підтримки на рівні 2820 доларів залишається дуже важливою з однієї головної причини. Якщо ETH зможе повернути її, це буде перший раз за кілька тижнів, коли токен піднявся вище своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA). Досить часто це свідчить про те, що починає формуватися бичачий тренд.

До того ж, востаннє, коли Ethereum зростав із цієї зони, він сягнув 3600 доларів. Також монета встановила тижневі максимуми, і оскільки настрої на ринку покращуються, це лише питання часу, коли вона зросте до 3200 доларів.

Зараз найважливіше, щоб бики втримали позначку в 2820 доларів. Якщо вони зможуть це зробити наприкінці тижня, то ETH вийде на бичачу територію. Але якщо їм це не вдасться, монета опуститься до наступної підтримки на рівні 2600 доларів.

Чи відчуває Ethereum зараз труднощі?

В екосистемі Ethereum відбувається багато важливих подій. Відбувся великий перехід на Ethereum 2.0, який буде використовувати модель proof of stake. Проте коливання ринку стало на заваді зростанню монети.

Це продовжиться і найближчим часом. Однак ми віримо, що у довгостроковій перспективі ETH знайде достатній попит і все одно зможе завершити рік на рівні 10 000 доларів. Проте велика кількість негативних ризиків створює серйозні проблеми на його шляху.