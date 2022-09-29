Вересень ось-ось має завершитися, і, схоже, наближається до свого кінця й ведмежа тенденція на криптовалютних ринках.

Ціна біткоїна не змогла піднятися вище позначки в 20 000 доларів, адже в усьому криптопросторі не було реального імпульсу. Це лише підкреслює мою ідею останніх кількох місяців: єдиний фактор, який зараз має значення, – макроекономічна ситуація.

Війна в Україні й досі триває, ціни на енергоносії б’ють по гаманцях користувачів, вартість життя підвищується, тому біткоїн – це лише хвіст собаки. Він рухається слідом за фондовим ринком, який реагує на слова Джерома Павелла, адже Федеральна резервна система продовжує вести війну проти інфляційної кризи.

Я побудував цей графік, щоб показати, що цей місяць був відносно непоганим за стандартами біткоїна, зараз, здається, ця монета (помаранчевим кольором) дещо обмежена в діапазоні. Можливо, солідний стрибок на початку місяця був викликаний передчуттями ринку стосовно інфляції, а також цілком зрозумілим є подальше падіння.

Федеральна резервна система й надалі рухає ринки

Звичайно, важливу роль зіграло і засідання FOMC, коли оприлюднили останні дані ФРС щодо інфляції були оприлюднені ринку. Ставки продовжують зростати, адже, здається, зараз ФРС рішуче налаштована вирішити проблему інфляції, тому спостерігається відтік ліквідності з ризикових активів.

Це позначається на фондовому ринку, однак значно більше впливає на криптоактиви, адже вони супроводжуються значно вищим ризиком. Саме тому останні кілька місяців спостерігається тісна кореляція між майже всіма цифровими активами, більша, ніж зазвичай.

Навіть така грандіозна подія як злиття Ethereum не змогла розв’язати проблему «виляння хвостом». Ethereum на деякий час піднявся, а потім знову впав разом з іншими гравцями ринку.

Що чекає на нас в майбутньому?

Щодо мене, зараз я поки що спостерігаю зі сторони. Просто макроекономічна ситуація занадто непередбачувана. За моїми відчуттями, насувається сувора зима, особливо в Європі, де значно повільніше, ніж у США, підвищують ставки.

Цього тижня ми бачили, як Велика Британія оголосила про зниження податків, і в результаті чого курс фунта стерлінгів впав до історичного мінімуму. Люди стурбовані, що він слабне на тлі тривалої інфляції та напрочуд сильного долара (який кілька місяців тому досяг паритету з євро, а тепер уже скоро досягне і з фунтом).

Скажу вам новину, яку ніхто не хоче чути: неважливо, що відбувається на крипторинку, адже ніщо не буде рости, доки макроекономічна ситуація не покращиться. Після економічного зростання, що тривало більш ніж десятиліття, настав час платити за рахунками.

Гарні часи не можуть тривати вічно. У криптопросторі це актуально, як ніде. Між нинішнім і попередніми циклами є велика різниця: криптопростор зараз переживає ведмежий ринок, як і економіка в цілому.

Це величезна зміна, і вона страшить.

А зараз ми чекаємо і спостерігаємо, якими будуть наступні показники ІСЦ, і як відреагує на них ФРС. До цього часу біткоїн буде рухатися без різких коливань.