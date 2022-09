MicroStrategy наразі володіє майже 1% усіх біткоїнів

Оскільки біткоїн дедалі активніше використовують в житті, стало цікаво, які компанії мають цей актив на своїх балансах. Біткоїн став мейнстрімом, коли минулого року Tesla придбала цей актив, і про це говорили всі. Зараз його оберти дещо знизилися, однак низка компаній постійно купує біткоїн з надією, що в довгостроковій перспективі його ціна виросте, а також щоб отримати переваги від диверсифікації інвестицій.

Ми захотіли дізнатися, які публічні компанії володіють найбільшою кількістю біткоїнів, тому ми ретельно проаналізували дані.

Знайдіть статтю про MicroStrategy у Вікіпедії, і ви побачите, що ця компанія надає «бізнес-аналітику, мобільне програмне забезпечення та хмарні послуги».

Насправді ж ця компанія володіє біткоїнами.

Якщо подивитися на балансовий звіт, минулого року їхній прибуток становив 510 млн доларів. Більше того, після того, як цього тижня компанія придбала ще 301 біткоїн, зараз вона має на своєму балансі біткоїни на суму в п’ять разів більшу – 2,5 млрд доларів.

Співзасновник компанії Майкл Сейлор – ось хто керує її баченням, й іноді його думки про біткоїн межують з релігійним поклонінням.

«Біткоїн – це рій кібершершнів, які служать богині мудрості, харчуються вогнем істини, які за стіною зашифрованої енергії стають розумнішими, швидшими та сильнішими в геометричній прогресії».

Наступну сходинку в рейтингу посідає Galaxy Digital Holdings, хоча вартість її біткоїнів становить лише 750 млн доларів, тобто її запаси втричі менші, ніж у MicroStrategy.

Цілком логічно, що ця компанія, яка надає фінансові послуги, володіє великою кількістю біткоїнів. Вона спеціалізується на цифрових активах, тобто, на відміну від MicroStrategy, її бізнес пов’язаний з найбільшою у світі криптовалютою.

На третьому місці – компанія Voyager Digital, яка володіє біткоїнами на суму 232 млн доларів.

Можливо, Voyager, як жодна інша компанія, є прикладом того, наскільки невдалими були цьогорічні ринки для біткоїну. Ця платформа криптокредитування заявила про банкрутство в липні після того, як через кризу в криптопросторі люди почали масово виводити кошти, і в неї не було достатньо ліквідності, щоб задовольнити їхні запити.

Tesla шокувала ринок, коли минулого року придбала велику кількість біткоїнів на суму 1,5 млрд доларів. Однак на початку цього року у своїх щоквартальних звітах вони оприлюднили, що продали 75% цих активів, і наразі їхній запас біткоїну коштує лише 200 млн доларів.

Це становить лише приблизно 0,05% загальної пропозиції. Компанія вирішила продати свої активи через побоювання, що видобуток біткоїнів викликає екологічні проблеми, а ця тема, вочевидь, дуже близька виробнику електромобілів.

У березні Ілон Маск заявив, що особисто він не продаватиме свої біткоїни (ані Ethereum, ані Doge). Знову ж таки, маю справедливо відмітити, що найбагатша людина світу багато що говорить у своєму Twitter.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022