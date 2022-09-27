MicroStrategy наразі володіє майже 1% усіх біткоїнів

Головні тези

За даними MicroStrategy, після нещодавньої купівлі біткоїну, що сталася цього тижня, її запаси цього активу налічують 130 000 біткоїнів на суму 2,5 млрд доларів

Це становить 0,62% від загальної пропозиції біткоїну

Загальна частка інших 36 публічних компаній, які інвестували в біткоїн, становить 0,61%

Це дуже незначні обсяги порівняно з обсягами анонімного засновника Сатоші Накамото, який володіє 1 млн біткоїнів, а це становить десь 5,2% від загальної пропозиції цього активу

Приватна компанія Block.one, яка випустила криптовалюту EOS, має навіть більше біткоїнів, ніж MicroStrategy: у неї 140 000 ВТС, що становить дві третини відсотка від загальної пропозиції

На початку цього року Tesla продала 75% своїх активів, і наразі вона володіє 10 725 монетами

Оскільки біткоїн дедалі активніше використовують в житті, стало цікаво, які компанії мають цей актив на своїх балансах. Біткоїн став мейнстрімом, коли минулого року Tesla придбала цей актив, і про це говорили всі. Зараз його оберти дещо знизилися, однак низка компаній постійно купує біткоїн з надією, що в довгостроковій перспективі його ціна виросте, а також щоб отримати переваги від диверсифікації інвестицій.

Ми захотіли дізнатися, які публічні компанії володіють найбільшою кількістю біткоїнів, тому ми ретельно проаналізували дані.

1. MicroStrategy

Знайдіть статтю про MicroStrategy у Вікіпедії, і ви побачите, що ця компанія надає «бізнес-аналітику, мобільне програмне забезпечення та хмарні послуги».

Насправді ж ця компанія володіє біткоїнами.

Якщо подивитися на балансовий звіт, минулого року їхній прибуток становив 510 млн доларів. Більше того, після того, як цього тижня компанія придбала ще 301 біткоїн, зараз вона має на своєму балансі біткоїни на суму в п’ять разів більшу – 2,5 млрд доларів.

Співзасновник компанії Майкл Сейлор – ось хто керує її баченням, й іноді його думки про біткоїн межують з релігійним поклонінням.

«Біткоїн – це рій кібершершнів, які служать богині мудрості, харчуються вогнем істини, які за стіною зашифрованої енергії стають розумнішими, швидшими та сильнішими в геометричній прогресії».

2. Galaxy Digital Holdings

Наступну сходинку в рейтингу посідає Galaxy Digital Holdings, хоча вартість її біткоїнів становить лише 750 млн доларів, тобто її запаси втричі менші, ніж у MicroStrategy.

Цілком логічно, що ця компанія, яка надає фінансові послуги, володіє великою кількістю біткоїнів. Вона спеціалізується на цифрових активах, тобто, на відміну від MicroStrategy, її бізнес пов’язаний з найбільшою у світі криптовалютою.

3. Voyager Digital

На третьому місці – компанія Voyager Digital, яка володіє біткоїнами на суму 232 млн доларів.

Можливо, Voyager, як жодна інша компанія, є прикладом того, наскільки невдалими були цьогорічні ринки для біткоїну. Ця платформа криптокредитування заявила про банкрутство в липні після того, як через кризу в криптопросторі люди почали масово виводити кошти, і в неї не було достатньо ліквідності, щоб задовольнити їхні запити.

4. Tesla

Tesla шокувала ринок, коли минулого року придбала велику кількість біткоїнів на суму 1,5 млрд доларів. Однак на початку цього року у своїх щоквартальних звітах вони оприлюднили, що продали 75% цих активів, і наразі їхній запас біткоїну коштує лише 200 млн доларів.

Це становить лише приблизно 0,05% загальної пропозиції. Компанія вирішила продати свої активи через побоювання, що видобуток біткоїнів викликає екологічні проблеми, а ця тема, вочевидь, дуже близька виробнику електромобілів.

У березні Ілон Маск заявив, що особисто він не продаватиме свої біткоїни (ані Ethereum, ані Doge). Знову ж таки, маю справедливо відмітити, що найбагатша людина світу багато що говорить у своєму Twitter.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high. I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw. — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Деякі критики вказують на те, що велика кількість біткоїну, пропозиція якого обмежена, належить невеликій кількості гаманців. Це викликає занепокоєння, адже, як результат, ці гаманці можуть мати надмірний вплив на мережу.

З огляду на запаси публічних компаній і якщо не брати до уваги частку MicroStrategy в 0,62%, серйозних причин для хвилювання немає.

Block.one

Цікавий факт: якщо подивитись на приватні компанії, то побачимо декілька великих відомих гаманців. Найвідомішим серед них є Mt Gox, де зберігається 141 686 біткоїнів, а це становить 0,675% від загальної пропозиції. Після завершення тривалих судових розглядів частину цих запасів розподілять між клієнтами, які зазнали хакерської атаки; ми пам’ятаємо цей сумнозвісний скандал, що стався кілька років тому.

Проте компанія Block.one, яка створила криптовалюту EOS, володіє 140 000 біткоїнів – це навіть більше, ніж у MicroStrategy, однак трохи менше, ніж у Mt. Gox. Цікаво, що про величезні запаси цієї компанії говорять не багато, менше ніж про інших китів у цьому списку.

На наведеному нижче графіку зображено обсяги біткоїну, якими володіють публічні та приватні компанії.

Block.One володіє колосальним запасом біткоїнів: їхня частка складає десь 0,67% від загальної пропозиції.

І наостанок, якщо говорити про запаси біткоїну, якими володіють публічні компанії, то безперечним лідером є MicroStrategy, але якщо порівняти приватні компанії, то лідирує Block.one.

Однак жоден із них навіть близько не володіє понад 1 млн біткоїнів чи більше 5% пропозиції, які знаходяться в гаманцях Сатоші Накамото.

Джерела

https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/#public

eToro

Купіть BTC у eToro сьогодні

Bitstamp

Bitstamp — передова біржа криптовалют, що пропонує торгівлю фіат- та крипто- валютами. Bitstamp повністю регульована платформа з інтуїтивним інтерфейсом, високим рівнем захисту цифрових активів користувачів, прекрасною підтримкою користувачів та різноманітними способами зняття коштів.

Купіть BTC у Bitstamp сьогодні