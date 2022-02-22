На початку лютого біткоїн (BTC) продемонстрував значний бичачий імпульс. У січні він сягнув мінімальних 32 000 доларів, а потім у лютому BTC різко відскочив і навіть у певний момент сподівався повернутися на позначку 50 000 доларів. Проте останніми днями він значно збавив свої оберти. Розглянемо деякі важливі моменти:

Біткоїн (BTC) впав нижче 40 000 доларів через криваву бійню на загальному крипторинку.

Ведмежий тренд продовжується: BTC зараз торгується на рівні 38 000 доларів.

Значною мірою це зниження виникло через напруженість у Східній Європі.

Джерело даних: Tradingview

Біткоїн (BTC): як далеко можуть зайти ведмеді?

Було кілька серйозних попереджень щодо майбутніх перспектив біткоїну (BTC) та ринку криптовалют в цілому. Враховуючи очікуване посилення політики ФРС цього року, зростання інфляції та загрозу війни в Європі, варто очікувати значні коливання ринку.

Окрім того, генеральний директор Huobi, однієї з найбільших світових бірж, заявив, що навряд чи біткоїн почне зростати раніше 2024 року.

Багато аналітиків вважали, що ключовою підтримкою BTC буде позначка в 40 000 доларів. До того ж, тривалий період монета зростала. Та це було лише питанням часу, коли настане відкат. Цілком ймовірно, що BTC буде падати й далі. Дійсно дехто побоюється, що монета з величезною капіталізацією може сягнути 30 000 доларів і лише потім почне відновлюватися.

Чи варто зараз купувати біткоїн (BTC)

Протягом останніх місяців біткоїн відчував великий тиск. Інфляція зросла, виникла загроза регулювання, а нині вирує напруга в Європі – усе це разом сприяє падінню монети.

Хоча раніше біткоїн коштував ще дешевше, та зараз довгострокові інвестори отримали ідеальну точку входу. Рекомендується почекати ще трохи. BTC може впасти ще більше, і в інвесторів буде можливість придбати його дешевше.