Біткоїн відновився до 40 000 доларів через рішення ФРС

Сьогодні криптовалютний ринок сповільнився, бо голова Федеральної резервної системи Джером Павелл заявив, що процентні ставки слід підвищувати більш швидкими темпами, щоб протистояти інфляції. Павелл повідомив, що вони планують наступного місяця підвищити ставки на 0,5%.

Це сталося після того, як президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що очікує, що до кінця року процентна ставка сягне позначки в 3,5%.

Після усих цих новин біткоїн (BTC) впав до 40 515,77 долара і на момент написання статті торгувався вище 42 000 доларів. Решта учасників загального крипторинку торгується боком після того, як загальна ринкова капіталізація опустилася десь до 1,88 трлн доларів.

Рівень «зроби або зламай» для біткоїну

Спостерігачі ринку вважають позначку в 40 000 доларів для біткоїну рівнем «зроби або зламай» і стверджують, що те, як він буде рухатися з цього моменту, визначить, чи буде нова спроба бичачого забігу, чи ринок стане ведмежим.

Однак, схоже, більшість інвесторів погоджуються, що зараз оптимальний час для інвестування в біткоїн, оскільки поточний стрибок інфляції призвів до обвалу акцій, й інвестори не знають, як скоро центральний банк планує підвищити процентні ставки.

Тим не менш, біткоїн також зазнав негативниго впливу, адже з початку року він впав приблизно на 20%. Наприкінці січня він опустився до 33 000 доларів, тобто падіння становило більше ніж 35 000 доларів від історичного максимуму в 69 000 доларів, якого вдалося досягти в листопаді минулого року.

Стримування інфляції за допомогою підвищення ставок

Минулого місяця інфляція сягнула позначки в 8,5%, і центральний банк має намір підвищити процентні ставки, щоб протидіяти росту інфляції. Також існує концепція дисконтованого грошового потоку, що займається оцінкою інвестицій, які швидко розвиваються, як-от технології.

До факторів, з якими інвесторам довелося нещодавно боротися, належать зростання інфляції, геополітична напруженість, а також посилення монетарної політики центральним банком.

Згідно з протоколом березневого засідання, яке проводила ФРС, вона планує щомісяця зменшувати свій баланс на 95 млрд доларів.