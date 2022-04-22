Біржа Bybit спростила для користувачів купівлю криптовалют на своїй платформі.

Bybit, одна з провідних криптовалютних бірж у світі, оголосила сьогодні вранці, що тепер на цій платформі можна купувати криптовалюти за допомогою кредитних і дебетових карток. Це означає, що користувачі тепер зможуть придбати криптовалюти за допомогою фіатних коштів, використовуючи дебетові та кредитні картки.

У пресрелізі, опублікованому в Coinjournal, Bybit пояснив, що користувачі можуть просто ввести свої дані, погодитися на вказану ціну та оплатити через систему Visa або Mastercard.

Криптовалютна біржа додала, що підтримує різні фіатні валюти, зокрема євро, долар США та фунт стерлінгів. Ця послуга буде доступна для усіх визначених користувачів, які мають аккаунт Bybit, як додали в компанії.

Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit, з радістю чекає на запуск цієї нової послуги. Він заявив:

«Тепер користувачі Bybit зможуть з легкістю купувати криптоактиви, наприклад, біткоїн, обирати NFT на нашому маркетплейсі або ж використовувати капітал іншими способами, щоб досягнути своїх особистих фінансових цілей. Така інтеграція забезпечить зручність нового рівня, і користувачі зможуть отримати доступ до ліквідності та безпеки світового класу, і все це пропонує Bybit».

Щоб відсвяткувати цю нову інтеграцію, криптовалютна біржа заявила, що до 17 травня 2022 року вона відмінила комісії при купівлі за допомогою кредитних і дебетових карток для тих клієнтів, які проживають у Сполученому Королівстві та Європейській економічній зоні.

У Bybit повідомили, що після завершення цього періоду клієнти, які купують криптовалюту на їхній біржі за допомогою карток, матимуть одні з найнижчих у галузі комісій за цей вид послуг. За купівельні транзакції, здійснені в Європейському Союзі, стягуватимуть збір в 1,1%.

Bybit існує з березня 2018 року і славиться тим, що пропонує професійну платформу, де криптотрейдери можуть знайти супершвидкий механізм порівняння, відмінне обслуговування клієнтів і багатомовну підтримку спільноти.

Вона стала однією з найбільш швидкозростаючих криптобірж у всьому світі, вона доступна в різних країнах Європи.