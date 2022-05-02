Bitech представив рішення для виробництва зеленої енергії
Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, Bitech Technologies Corporation, міжнародний постачальник технологічних рішень, планує розширити свій бізнес і зосередитися на впровадженні запатентованої технології для самозаряджання Tesdison, яка надає ефективне джерело зеленої енергії для майнінгу криптовалют.
Компанія прагне надавати низку рішень для зеленої енергетики з акцентом на майнінг криптовалют та центри обробки даних. Також повідомили про зміну назви компанії на Bitech Technologies Corporation, що є частиною плану розширення.
Енергоефективність до 99%
Tesdison, назва якого складається з Tesla та Edison (Едісон), є високоефективною системою для виробництва та заряджання електроенергії. Очікується, що запатентована в США технологія стане ефективним рішенням для енергозбереження, енергоефективність якої становитиме до 99%.
Вона замінить дорогі ASIC (інтегральні схеми для специфічного застосування), які зараз використовують майнери. Ця технологія також зменшить величезні рахунки за електроенергію.
Технологія Tesdison, яку будуть застосовувати в США, Канаді, Європейському Союзі, Японії, Південній Кореї та багатьох інших країнах світу, матиме такі переваги:
- Робота в автономному режимі без підключення до мережі;
- Модульне й масштабоване зберігання та виробництво електроенергії;
- Немає обмежень стосовно рівня розрядження;
- Безперебійне, постійне постачання електроенергії при будь-якій напрузі;
- Виробіток вихідної енергії до 100%;
- Постійна поставка відновлюваної енергії.
Необмежена масштабованість
Завдяки своїй нескінченній масштабованості технологія Tesdison може задовольняти різноманітні вимоги та потреби клієнтів. Серед її довгоочікуваних зелених переваг:
- Жодних проблем з паливом або поставкою;
- Низька вартість обслуговування з меншим механічним зносом;
- Відсутність небезпечних субпродуктів та відходів;
- Не потрібно працювати поблизу ресурсів і запасів;
- Робота з багатьма виробниками та постачальниками акумуляторних батарей;
- Масштабованість, а також можливість створення невеликих об’єктів на замовлення.
Компанія буде реалізовувати свої плани про стратегічне розширення, співпрацюючи з провідними майнерами криптовалюти заради отримання більших прибутків, а також збирається швидко завоювати значну частку ринку.
Д-р Бенджамін Тран, генеральний директор Bitech Technologies, заявив:
Сьогодні ми збираємося запровадити цю революційну технологію в сектор майнінгу криптовалют, де цифрові активи стали новим способом життя. Ми прагнемо встановити глобальні партнерські відносини з потужними діловими партнерами, щоб завоювати ринок, який, на нашу думку, є дуже великим і активно зростаючим, а також щоб принести користь усім залученим сторонам.