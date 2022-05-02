Bitech представив рішення для виробництва зеленої енергії

Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, Bitech Technologies Corporation, міжнародний постачальник технологічних рішень, планує розширити свій бізнес і зосередитися на впровадженні запатентованої технології для самозаряджання Tesdison, яка надає ефективне джерело зеленої енергії для майнінгу криптовалют.

Компанія прагне надавати низку рішень для зеленої енергетики з акцентом на майнінг криптовалют та центри обробки даних. Також повідомили про зміну назви компанії на Bitech Technologies Corporation, що є частиною плану розширення.

Енергоефективність до 99%

Tesdison, назва якого складається з Tesla та Edison (Едісон), є високоефективною системою для виробництва та заряджання електроенергії. Очікується, що запатентована в США технологія стане ефективним рішенням для енергозбереження, енергоефективність якої становитиме до 99%.

Вона замінить дорогі ASIC (інтегральні схеми для специфічного застосування), які зараз використовують майнери. Ця технологія також зменшить величезні рахунки за електроенергію.

Технологія Tesdison, яку будуть застосовувати в США, Канаді, Європейському Союзі, Японії, Південній Кореї та багатьох інших країнах світу, матиме такі переваги:

Робота в автономному режимі без підключення до мережі;

Модульне й масштабоване зберігання та виробництво електроенергії;

Немає обмежень стосовно рівня розрядження;

Безперебійне, постійне постачання електроенергії при будь-якій напрузі;

Виробіток вихідної енергії до 100%;

Постійна поставка відновлюваної енергії.

Необмежена масштабованість

Завдяки своїй нескінченній масштабованості технологія Tesdison може задовольняти різноманітні вимоги та потреби клієнтів. Серед її довгоочікуваних зелених переваг:

Жодних проблем з паливом або поставкою;

Низька вартість обслуговування з меншим механічним зносом;

Відсутність небезпечних субпродуктів та відходів;

Не потрібно працювати поблизу ресурсів і запасів;

Робота з багатьма виробниками та постачальниками акумуляторних батарей;

Масштабованість, а також можливість створення невеликих об’єктів на замовлення.

Компанія буде реалізовувати свої плани про стратегічне розширення, співпрацюючи з провідними майнерами криптовалюти заради отримання більших прибутків, а також збирається швидко завоювати значну частку ринку.

Д-р Бенджамін Тран, генеральний директор Bitech Technologies, заявив:

Сьогодні ми збираємося запровадити цю революційну технологію в сектор майнінгу криптовалют, де цифрові активи стали новим способом життя. Ми прагнемо встановити глобальні партнерські відносини з потужними діловими партнерами, щоб завоювати ринок, який, на нашу думку, є дуже великим і активно зростаючим, а також щоб принести користь усім залученим сторонам.