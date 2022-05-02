Ринок криптовалют сьогодні в цілому неоднозначний, на момент написання цієї статті більшість монет зі списку топ-100 піднялися або впали на 1-5%.

Кращі криптовалюти

Більшість із 10 найкращих криптовалют отримали прибутки. На момент написання статті біткоїн здорожчав приблизно на 2% і зараз торгується вище 38 000 доларів. Ethereum піднявся приблизно на 3%, а Cardano і XRP зросли приблизно на 2% і 5% відповідно.

Cronos від Crypto.com втратив сьогодні близько 15% й опустився на 20-у сходинку. Більшу частину року токен CRO торгується на відносно низьких рівнях. Зараз його ціна близька до мінімального рівня цього року.

Ця активна біржа стала спонсором багатьох спортивних заходів, і навіть Метт Деймон став її амбасадором, однак це не вплинуло на ціну токена CRO.

Кращі гравці

Якщо говорити про криптовалюти поза межами топ-20, Tron зріс на 6% після того, як стало відомо, що загальна кількість аккаунтів в його мережі перевищила 90 мільйонів.

Сьогодні рано-вранці Fantom здорожчав майже на 15%. На момент написання статті він все ще зростав, і його вартість збільшилась ще на 6%. Цього тижня Fantom здійснив інтеграцію Chainlink, а сьогодні оголосив про проведення низки приємних розіграшів.

Щодо аутсайдерів, основними невдахами сьогодні стали всі ті монети, які минулого тижня мали значні прибутки. Серед них KNC від Kyber Network, який втратив 9%, і ApeCoin, що впав на 11%.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став токен MetaPay, який можна придбати у всесвіті Metaxion (це новий метавсесвіт). Використовуючи MetaPay, можна продавати ділянки та аватари, якими торгують у метавсесвіті, або конвертувати їх у токени MetaPay.

На офіційному вебсайті зараз доступна демо-версія Metaxion. Зараз MetaPay знову активно зростає, і на момент написання статті він здорожчав на 1069%.