У понеділок вранці ціна Solana залишалася стабільною попри те, що проблеми, викликані збоєм, тривають. Наразі токен SOL торгується за 90,50 долара, що приблизно на 11% вище мінімального рівня у квітні. Його ринкова капіталізація тримається на позначці трохи більше 30 млрд доларів, і саме тому Solana є однією з найбільших криптовалют у світі.

У мережі Solana знову стався збій

Цими вихідними ціна Solana показала непогані результати, оскільки інвестори відреагували на нещодавній збій у мережі . Протягом вихідних ця мережа зазнала семигодинного збою через велику кількість ботів. За повідомленнями , ці боти намагалися карбувати NFT в мережі.

Candy Machine став тим NFT, який зазнав атаки. Через величезну кількість ботів не вдалося досягти консенсусу в основній мережі, та виник збій, бо вузли не витримали такого перевантаження.

Під час цієї бот-атаки трафік в мережі збільшився до понад 4 млн транзакцій за секунду. У звичайний час Solana може обробляти менше 3000 транзакцій в секунду.

У минулому Solana вже переживала відключення мережі. Наприклад, у січні вона зазнала 18-годинного простою. А в 2021 році вона вийшла з ладу на кілька днів, і це призвело до значних збоїв у мережі.

Протягом останніх кількох місяців кількість перебоїв у мережі збільшилася, що негативно впливає на мережу Solana. По-перше, за останній місяць загальна заблокована вартість (TVL) мережі впала на 24%.

Проте були й деякі позитивні моменти. Наприклад, у квітні Solana була у центрі уваги, оскільки вартість токена GMT від STEPN продовжує зростати. Зараз цей токен коштує понад 2 млрд доларів, а це означає, що він є найбільшою світовою криптовалютою, що працює за принципом «рухайся та заробляй». Таким чином, Solana позиціонує себе як головного гравця в індустрії Web 3.0.

Прогноз ціни на Solana

Останні кілька тижнів ціна SOL знаходилася в ведмежому тренді. Поточна ціна опустилася нижче квітневого максимуму в 144 долари. Вона наближається до важливого рівня підтримки на позначці в 76,72 долара, нижче якого вона не падала цього року. Окрім того, монета опустилася нижче 25- і 50-денних ковзних середніх, а показник MACD опустився нижче нейтрального рівня.

Якщо подивитися на графік більш уважно, ми також бачимо, що ціна Solana сформувала модель «голова та плечі». Тому цілком ймовірно, що у травні монета здійснить серйозний ведмежий прорив. Це прогноз стане недійсним, якщо монета опуститься нижче 76,72 долара.