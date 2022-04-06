Біткоїн (BTC) відновлюється, і, схоже, у цьому процесі головна криптовалюта штовхає весь ринок. Але коли в п’ятницю торги завершилися, монета дещо втратила імпульс і знову просіла, а потім вже консолідувалася вище позначки в 46 000 доларів. Розглянемо, що ж сталося:

Оскільки бичачий імпульс сповільнився, BTC знову не зміг перевищити свою 200-денну SMA.

Монета впала на кілька процентних пунктів, але змогла консолідуватися.

Цілком вірогідно, що BTC відновить свій висхідний імпульс найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможуть бики BTC подолати 200-денну SMA

Біткоїн (BTC) досить непогано компенсував деякі втрати, які отримав цього року. Після одного з найпотужніших бичачих проривів монеті дійсно вдалося досягти абсолютно нового максимуму 2022 року. Однак, незважаючи на це, біткоїн не зміг подолати 200-денну SMA, що знаходиться трохи вище 48 000 доларів.

В результаті чого BTC впав до 44 000 доларів, а потім відновився і перевищив 45 000 доларів. Ми очікуємо, що бики спробують подолати 200-денну SMA наступного тижня. Наразі ще невідомо, скільки часу їм знадобиться, щоб подолати цей опір, але рано чи пізно це станеться.

Гарна новина полягає в тому, що зараз, здається, на ринку не дуже багато негативних ризиків. Навіть якщо BTC не перевищить 48 000 доларів, малоймовірно, що він опуститься нижче 44 000 доларів.

Чи рухається BTC до позначки в 100 000 доларів?

Було багато розмов про те, чи зможе BTC перевищити 100 000 доларів до кінця 2022 року. Зараз це малоймовірно. Однак у середньостроковій перспективі ми можемо побачити певний імпульс, завдяки якому монету підніметься вище позначки в 50 000 доларів.

Окрім того, цього року BTC може встановити новий історичний максимум. Однак, зважаючи на поточні ринкові умови, біткоїну буде дуже важко сягнути 100 000 доларів.