Як повідомляється, глобальна компанія з управління активами BlackRock збирається надавати своїм інвесторам послуги з торгівлі цифровими активами через систему управління портфелем Aladdin.

За повідомленнями, BlackRock, глобальна компанія з управління інвестиційними активами, активи якою складають понад 10 трильйонів доларів, готується зануритися в криптоторгівлю.

9 лютого компанія CoinDesk повідомила , що нова послуга буде доступна у її мережі активів, пасивів, боргів та похідних інвестицій (Aladdin).

За даними джерел, близьких з цією справою, і на які посилається CoinDesk, інвесторам цієї компанії з управління активами стане доступна криптовалютна торгівля, а також можливість взяти кредит під заставу.

BlackRock розглядає таку послугу для своїх клієнтів, терміни та потенційні можливості цього проєкту, ця новина не стала ні для кого несподіванкою.

Схоже, інтерес BlackRock до криптовалют швидко зростає після новини про те, що фонд, яким керує ця компанія, придбав ф’ючерсний продукт CME Bitcoin. Це сталося в березні минулого року, а в червні ми побачили подальший інтерес до криптопростору, коли компанія рекламувала посаду експерта з блокчейну для сервісу Aladdin.

Потім компанія зробила ще один крок у криптовалютну екосистему і подала до Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) заявку на створення біржового фонду (ETF).

За повідомленням, індекс ETF відстежуватиме основні технологічні компанії в США та світі.